Искренние чувства по-украински: кого мы "любимо", а кого – "кохаємо"

Это одна из распространенных ошибок, но ее легко исправить

В украинском языке много хороших и искренних слов, например, "любов" и "кохання", которые описывают теплые чувства к другому человеку, какому-то явлению или предмету, но и употребляются в зависимости от контекста. Раньше мы сообщали, как правильно назвать страстный поцелуй, а теперь расскажем о разнице между этими словами.

Любить мы можем родителей, детей, Родину, путешествия, хобби, а "кохати" — жениха или невесту, мужа, жену. Об этом пишет сообщество "Мова" в соцсети Facebook.

"Любов" и "кохання" — разница

Слово "любов" имеет более широкое значение. Его можно использовать, чтобы рассказать о том, что дорого для вас.

Однако когда речь идет о сильном и нежном чувстве, связанном с чрезвычайным влечением к другому человеку, мы говорим о "коханні". Оно связано с целым спектром эмоций: восторг, восхищение, нежность, возвышение.

Как говорить по-украински о "коханні"

Интересно, что мы можем употреблять слово "любов" в смысле "кохання". А вот наоборот — нет.

Именно фразу "Я тебе кохаю" говорят при признании в чувствах. Ибо если сказать "я тебе люблю", то можно посеять сомнения у объекта симпатии. Ибо любить можно как друга, человека, родственную душу.

Кстати, "освідчуватись" можно "у коханні", а еще этот термин используют, когда просят девушку выйти замуж. Еще говорят так: "Просить руки". Этот процесс называется помолвкой, после чего парень и девушка становятся "нареченими" (и ни в коем случае не "женіхом" и "нєвєстой").

Ранее "Телеграф" сообщал, какая разница между "відносинами", "стосунками" і "взаєминами". Не все эти термины можно использовать, говоря о чем-то личном между двумя людьми.