Полейте унитаз - проблема решена: как можно использовать подсолнечное масло в быту

Вы удивитесь, сколько проблем может решить подсолнечное масло

Практически каждый кулинар использует подсолнечное масло на кухне. Этот продукт присутствует практически во всех блюдах.

Однако мало кто знает, что подсолнечное масло — отличный помощник в быту. Как его можно использовать еще, расскажем вместе с Ukr.Media.

Как можно использовать подсолнечное масло

Продукт отлично удаляет налет и неприятный запах в унитазе. Стоит отправить немного растительного масла в унитаз — и проблема решена.

В это сложно поверить, но его можно использовать для стирки. Подсолнечное масло помогает удалить старые пятна на ткани.

Поможет этот продукт даже при отбеливании кухонных полотенец. Необходимо приготовить раствор из 1 стакана стирального порошка, 2 ст. л. отбеливателя и 2 — 3 ст. л. подсолнечного масла. В эту смесь следует отправить сухие кухонные полотенца на три часа — и вы удивитесь результату.

Этот продукт также можно использовать для полировки мебели. Для этого нужно приготовить раствор из подсолнечного масла и лимонного сока (или уксуса) в пропорции 2:1. Если нет сока цитруса, его можно заменить на уксус. Такой смесью следует сбрызнуть поверхность мебели, оставить на несколько минут, после чего просто протереть чистой тряпкой.

Подсолнечное масло также помогает эффективно помыть посуду. Грязные тарелки, вилки, ложки, кастрюли следует просто им сбрызнуть и 4 минуты просто помыть.

Если хочется обновить кожаную обувь или перчатки, нужно взять обычную чистую губку, смочить ее подсолнечным маслом и после просто протереть вещи. Далее нужно просто сухой тряпкой снять остатки продукта — и одежда с обувью будет выглядеть как новая.

Ранее мы рассказывали, зачем солить подсолнечное масло. Вы удивитесь результату.