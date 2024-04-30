Вы могли об этом не знать: можно ли подкармливать орхидеи во время цветения

Орхидеи могут осыпаться по неожиданной причине

Орхидеи – довольно капризные комнатные растения, которым нужен правильный уход. В какой-то момент они сбрасывают цветы. Тогда люди начинают активно подкармливать орхидеи, чтобы они продолжали цвести. Сейчас расскажем, правильно ли это делать.

Есть разные причины, почему орхидеи начинают осыпаться, пишет Ukr.media. В частности, это может произойти из-за избытка питательных веществ в растении. Поэтому эксперты советуют вносить удобрение в это растение до появления первых бутонов. Когда они уже появились, любую подкормку следует прекратить.

Когда орхидея уже цветет, ее можно подкармливать максимально один раз в месяц. В то же время, рекомендуется разводить удобрение на половину чистой водой.

Обратите внимание, что правильно подкармливать растения таким образом, чтобы раствор не попадал на листья и цветы. Их нужно обрабатывать из распылителя теплой водой. Также следует протирать листья орхидеи от пыли влажной тряпкой или тканью.

Ранее "Телеграф" писал о том, как можно оживить увядшую орхидею. Важно как минимум проверить корни и подобрать верный субстрат. Также следует наладить своевременный полив и выбрать хорошо освещенное место.