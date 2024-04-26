Борщ будет гораздо вкуснее: что сделать со сметаной, чтобы блюдо стало ресторанным

Что нужно сделать со сметаной

Мы рассказывали, как приготовить вкусный холодец. Теперь делимся лайфхаком, который сделает ваш борщ особенно изысканным.

Борщ – это не просто блюдо, это символ украинской кухни, согревающий душу и тело. Аромат чеснока, зеленый лук, сало, свежий хлеб и густая сметана – вот классические атрибуты этого блюда. Но знали ли вы, что один простой трюк со сметаной может сделать ваш борщ вкуснее? Рассказываем о нем вместе с Pixelinform.

Секрет состоит в том, чтобы пожарить сметану перед тем, как добавить ее в борщ. Это может звучать странно, но сделать это совсем несложно.

Как пожарить сметану

Возьмите несколько ложек густой и жирной сметаны. Добавьте к сметане 2-3 зубчика измельченного чеснока. Разогрейте на сухой сковороде на среднем огне в течение нескольких минут, постоянно помешивая. Цель – сделать сметану максимально густой и ароматной.

Когда добавлять жареную сметану?

Добавьте заправку в борщ за 10 минут до готовности. Это позволит ей раскрыть свой вкус и аромат, не потеряв консистенцию. Если у вас нет сметаны, можно использовать жирные сливки. Их тоже нужно разогреть на сковороде с чесноком.

Борщ с жареной сметаной получается невероятно мягкой, ароматной и без кислинки, которую могут давать помидоры или томатный соус. Украсьте борщ свежей зеленью, добавьте кусочек сала и подавайте к столу с хрустящим хлебом.

Попробуйте этот простой секрет, и ваш борщ станет настоящим кулинарным шедевром. Также мы делились лайфхаком, позволяющим быстро почистить вареные яйца.