Лето врывается в Украину: какой будет погода накануне Пасхи (карта)

"Телеграф" рассказывает, где будет наиболее благоприятная погода

В Украину понемногу возвращается тепло. Но еще возможны дожди с грозами и низкая температура воздуха ночью.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Синоптики рассказали, где будет тепло и в каких регионах пройдут дожди.

Понедельник, 29 апреля

Самая теплая погода ожидается в Закарпатье — до +25 градусов. На западе прогнозируется ночью +6...+9 градусов, днем +20...+23 градусов, на юге и востоке ночью +11...+14, днем до +22 градусов, на севере ночью +4..+6 градусов, днем до + 20 градусов.

Дожди пройдут на юге, юго-востоке (Днепропетровская и Запорожская области) и крайнем востоке (Луганская и Донецкая области).

Погода в Украине 29 апреля

Вторник, 30 апреля

Ночью на севере синоптики передают +6…+8 градусов, а днем до +24 градусов, на западе ночью +7…+9 градусов, днем +22…+24 градуса, на юге ночью +9…+13 градусов, днем +19 …+24 градуса, на востоке ночью +7…+13 градусов, днем +20…+24 градуса. Дожди местами с грозами ожидаются на юге, востоке и юго-востоке, кроме Днепропетровщины.

Погода в Украине 30 апреля

Среда, 1 мая

Ночью на севере температура воздуха будет +5…+8 градусов, днем +22…+24 градусов, на западе ночью +7…+9 градусов, днем +21…+24 градуса, на юге ночью +11…+13 градусов, днем +19…+24 градуса, на востоке ночью +7…+13 градусов, днем +21…+24 градуса. Дожди с грозами ожидаются на юге и юго-востоке (Запорожская область).

Погода в Украине 1 мая

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