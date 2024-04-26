Вы из рода великанов или коротышек? Ответ даст фамилия

Особенности внешности часто становились основой для фамилии

Украинские фамилии содержат информацию о своих первых носителях. По ним можно угадать, имели ли они выдающийся рост — особенно высокий, или слишком низкий, а также о других особенностях внешности.

Кандидат филологических наук, доцент Оксана Чорноус выделила группу фамилий, которые основаны на особенностях роста. Сначала они возникли как прозвища первого носителя, а позднее трансформировались в фамилии.

Какие фамилии получали высокие украинцы:

Бардадым, Бардадимов – рослый человек, здоровяк;

Бреус – неуклюжий человек большого роста;

Варлыга, Варлыгин – человек очень высокого роста, великан;

Велет, Велетик, Велетнюк – в народных поверьях – очень большой и сильный человек;

Вергела – ироническое прозвище высокого человека;

Верзилов – "верзила", здоровяк;

Высокий, Высочин;

Гагало, Гагалович, Гагалюк – люди отличавшиеся высоким ростом;

Горгалев – высокий человек;

Дирда – высокий неповоротливый человек;

Довгий, Довгай, Довгалец, Довгалюк, Довгаль, Довган, Довганенко, Довганик, Довганыч, Довганюк, Довгань, Довгаш – люди с "длинным" ростом;

Левенец – высокий, сильный;

Ломака – высокий;

Могиш, Могош – фонетическое видоизменение венгерской фамилии Маgas, что образовано от magas – высокий рост;

Рослый, Рослик, Росляк, Росляков – рослые люди.

Люди низкого роста также получали особые фамилии. Их особенность находила свое отражение в прозвищах, позже ставших фамилиями.

Гнипа – низкий человек;

Карлик – человек с аномально низким ростом;

Кармалак, Кармалита, Кармелюк, Курмелев – человек небольшого роста;

Ковтюх – невысокий;

Коротун, Коротуха – "короткие" люди;

Кургузов – коротышка;

Куриндаш – невысокий человек;

Куцый, Куценко – люди, чей рост был маленьким;

Малый, Маленко, Маленчук, Маленький, Малыш, Малышев, Малышенко, Малышкин, Малышко, Малышняк, Малышок, Малюк – "маленькие", низкие ростом люди;

Скуртул – от румынского слова skurtul – короткий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие фамилии давали стильным и ухоженным украинцам. Они пошли от нескольких слов.