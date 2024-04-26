Укр

Вы из рода великанов или коротышек? Ответ даст фамилия

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Автор
Украинка
Украинка. Фото freepik.com

Особенности внешности часто становились основой для фамилии

Украинские фамилии содержат информацию о своих первых носителях. По ним можно угадать, имели ли они выдающийся рост — особенно высокий, или слишком низкий, а также о других особенностях внешности.

Кандидат филологических наук, доцент Оксана Чорноус выделила группу фамилий, которые основаны на особенностях роста. Сначала они возникли как прозвища первого носителя, а позднее трансформировались в фамилии.

Какие фамилии получали высокие украинцы:

  • Бардадым, Бардадимов – рослый человек, здоровяк;
  • Бреус – неуклюжий человек большого роста;
  • Варлыга, Варлыгин – человек очень высокого роста, великан;
  • Велет, Велетик, Велетнюк – в народных поверьях – очень большой и сильный человек;
  • Вергела – ироническое прозвище высокого человека;
  • Верзилов – "верзила", здоровяк;
  • Высокий, Высочин;
  • Гагало, Гагалович, Гагалюк – люди отличавшиеся высоким ростом;
  • Горгалев – высокий человек;
  • Дирда – высокий неповоротливый человек;
  • Довгий, Довгай, Довгалец, Довгалюк, Довгаль, Довган, Довганенко, Довганик, Довганыч, Довганюк, Довгань, Довгаш – люди с "длинным" ростом;
  • Левенец – высокий, сильный;
  • Ломака – высокий;
  • Могиш, Могош – фонетическое видоизменение венгерской фамилии Маgas, что образовано от magas – высокий рост;
  • Рослый, Рослик, Росляк, Росляков – рослые люди.

Люди низкого роста также получали особые фамилии. Их особенность находила свое отражение в прозвищах, позже ставших фамилиями.

  • Гнипа – низкий человек;
  • Карлик – человек с аномально низким ростом;
  • Кармалак, Кармалита, Кармелюк, Курмелев – человек небольшого роста;
  • Ковтюх – невысокий;
  • Коротун, Коротуха – "короткие" люди;
  • Кургузов – коротышка;
  • Куриндаш – невысокий человек;
  • Куцый, Куценко – люди, чей рост был маленьким;
  • Малый, Маленко, Маленчук, Маленький, Малыш, Малышев, Малышенко, Малышкин, Малышко, Малышняк, Малышок, Малюк – "маленькие", низкие ростом люди;
  • Скуртул – от румынского слова skurtul – короткий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие фамилии давали стильным и ухоженным украинцам. Они пошли от нескольких слов.