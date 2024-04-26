Вы из рода великанов или коротышек? Ответ даст фамилия
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Особенности внешности часто становились основой для фамилии
Украинские фамилии содержат информацию о своих первых носителях. По ним можно угадать, имели ли они выдающийся рост — особенно высокий, или слишком низкий, а также о других особенностях внешности.
Кандидат филологических наук, доцент Оксана Чорноус выделила группу фамилий, которые основаны на особенностях роста. Сначала они возникли как прозвища первого носителя, а позднее трансформировались в фамилии.
Какие фамилии получали высокие украинцы:
- Бардадым, Бардадимов – рослый человек, здоровяк;
- Бреус – неуклюжий человек большого роста;
- Варлыга, Варлыгин – человек очень высокого роста, великан;
- Велет, Велетик, Велетнюк – в народных поверьях – очень большой и сильный человек;
- Вергела – ироническое прозвище высокого человека;
- Верзилов – "верзила", здоровяк;
- Высокий, Высочин;
- Гагало, Гагалович, Гагалюк – люди отличавшиеся высоким ростом;
- Горгалев – высокий человек;
- Дирда – высокий неповоротливый человек;
- Довгий, Довгай, Довгалец, Довгалюк, Довгаль, Довган, Довганенко, Довганик, Довганыч, Довганюк, Довгань, Довгаш – люди с "длинным" ростом;
- Левенец – высокий, сильный;
- Ломака – высокий;
- Могиш, Могош – фонетическое видоизменение венгерской фамилии Маgas, что образовано от magas – высокий рост;
- Рослый, Рослик, Росляк, Росляков – рослые люди.
Люди низкого роста также получали особые фамилии. Их особенность находила свое отражение в прозвищах, позже ставших фамилиями.
- Гнипа – низкий человек;
- Карлик – человек с аномально низким ростом;
- Кармалак, Кармалита, Кармелюк, Курмелев – человек небольшого роста;
- Ковтюх – невысокий;
- Коротун, Коротуха – "короткие" люди;
- Кургузов – коротышка;
- Куриндаш – невысокий человек;
- Куцый, Куценко – люди, чей рост был маленьким;
- Малый, Маленко, Маленчук, Маленький, Малыш, Малышев, Малышенко, Малышкин, Малышко, Малышняк, Малышок, Малюк – "маленькие", низкие ростом люди;
- Скуртул – от румынского слова skurtul – короткий.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие фамилии давали стильным и ухоженным украинцам. Они пошли от нескольких слов.