Самые загадочные украинские фамилии: языковеды до сих пор ломают голову над ними

Их носителей сохранилось достаточно мало

Среди большого разнообразия украинских фамилий есть и такие, происхождение которых до сих пор вызывает вопросы у исследователей. Также неизвестно даже их значение.

Об этом в своей работе "Современные украинские фамилии" рассказывает языковед Юлиан Редько. По его словам, в основе таких родовых имён лежат искусственно образованные слова.

"Существует также большое количество фамилий, образование которых объяснить совершенно невозможно. Это искусственно образованные слова, непонятные для нас ни своей семантикой, ни строением", — отметил он.

Вот некоторые из таких фамилий:

Баляба;

Галазика;

Сикилинда;

Пиндра;

Цуберо;

Нарепеха;

Джичка;

Джебка;

Шпуй;

Тюзь;

Пось.

Стоит отметить, что по данным генеалогического общества "Рідні", фамилия Пось насчитывает всего 159 носителей.

Фамилию Баляба носят всего 170 человек по всей Украине.

Фамилия Цубера насчитывает 1791 носителя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о фамилиях, которые давали тем, кто считал себя слишком надменным и самовлюбленным. Также мы писали о фамилиях, которые давали искусным поварам. Аромат от приготовленных ими блюд быстро расходился по древним поселениям, как и слухи.