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С Вербным воскресеньем: красочные открытки и поздравления для самых близких

Автор
Галина Струс Галина Струс
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В теплый светлый праздник, поздравьте родных открыткой
В теплый светлый праздник, поздравьте родных открыткой. Фото Коллаж "Телеграф"

Поздравьте родных с праздником и напомните, что скоро Пасха

Уже совсем скоро, 5 мая, украинцы будут отмечать Пасху, а за неделю до этого еще один большой праздник — Вербное воскресенье. Не забудьте поздравить родственников и друзей с этим светлым праздником, который отмечается в воскресенье, 28 апреля.

Наши предки также называли Вербное воскресенье Вербицей. В древность это был широко известный народный языческий праздник. Однако с приходом христианства на территорию современной Украины Вербица преобразовалась в Вербное воскресенье, которое символизирует вход Иисуса Христа в Иерусалим.

Неотъемлемым атрибутом этого предпасхального праздника являются веточки ивы, которые христиане освящают в храмах во время богослужения. Затем эти веточки хранят дома и верят, что они приносят в дом благополучие и счастье.

Поздравить родных и близких с Вербным воскресеньем вы можете, отправив милую открытку и теплые слова пожеланий. "Телеграф" подготовил подборку красочных картинок и открыток, чтобы вы могли отправить родным в соцсетях и мессенджерах.

Вербное воскресенье, Пасха, праздник, открытки, картинки, поздравления, стихи
Вербное воскресенье, открытки, картинки, поздравления
Вербное воскресенье, Пасха, открытки, картинки, поздравления, стихи
Вербное воскресенье, праздник, открытки, картинки
Вербное воскресенье, праздник, открытки, картинки, поздравления
Вербное воскресенье, Пасха, праздник, открытки, картинки, поздравления

Ранее "Телеграф" рассказывал, как покрасить пасхальные яйца в желтый и синий цвета. Получится красиво и патриотично.

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#Открытки #Вербное воскресенье