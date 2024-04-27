С Вербным воскресеньем: красочные открытки и поздравления для самых близких

Поздравьте родных с праздником и напомните, что скоро Пасха

Уже совсем скоро, 5 мая, украинцы будут отмечать Пасху, а за неделю до этого еще один большой праздник — Вербное воскресенье. Не забудьте поздравить родственников и друзей с этим светлым праздником, который отмечается в воскресенье, 28 апреля.

Наши предки также называли Вербное воскресенье Вербицей. В древность это был широко известный народный языческий праздник. Однако с приходом христианства на территорию современной Украины Вербица преобразовалась в Вербное воскресенье, которое символизирует вход Иисуса Христа в Иерусалим.

Неотъемлемым атрибутом этого предпасхального праздника являются веточки ивы, которые христиане освящают в храмах во время богослужения. Затем эти веточки хранят дома и верят, что они приносят в дом благополучие и счастье.

Поздравить родных и близких с Вербным воскресеньем вы можете, отправив милую открытку и теплые слова пожеланий. "Телеграф" подготовил подборку красочных картинок и открыток, чтобы вы могли отправить родным в соцсетях и мессенджерах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как покрасить пасхальные яйца в желтый и синий цвета. Получится красиво и патриотично.