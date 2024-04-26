Когда нужно рыхлить землю вокруг моркови: не все знают об этом правиле

Слишком раннее рыхление вредит урожаю оранжевого овоща

Разрыхление почвы – обычная процедура для дачников, но нужно быть осторожным, чтобы не повредить корни растений. Например, огурцам не следует разрыхлять грядки, в то время как морковь предпочитает рыхлую землю.

Это растение – довольно простое и неприхотливое, но даже морковь требует удобрений и правильного полива. Она также благодарно реагирует на рыхление почвы, но нужно помнить, что слишком раннее рыхление может навредить, а не улучшить урожай.

Опытные дачники рекомендуют произвести рыхление почвы вокруг моркови, когда сеянцам будет около 3-4 недель. Об этом пишет wona.

Чтобы разрыхление способствовало хорошему росту моркови, его лучше проводить не раньше чем через 3-4 недели после посева. В противном случае корнеплоды могут стать кривыми и неправильной формы. Для моркови важна хорошая аэрация почвы, так как она способствует ее росту и развитию.

Также рекомендуется проводить вместе с разрыхлением окучивание. Это поможет предотвратить выпирание и зеленение верхушек корнеплодов, что избавит от горечи.

Ранее мы писали, какие овощи нельзя сажать рядом с морковью. Также "Телеграф" писал, как подготовить почву к посадке семян моркови.