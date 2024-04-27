Историк объяснил, почему фамилии на "-ов" и "-ев" не русские: ответ вас удивит

Патронимические суффиксы -ов и -ев относятся к первой группе фамилий.

Украинские фамилии имеют разное происхождение от названий ремесел до принадлежности к казакам. Родовые имена условно делятся на три основные группы, однако среди них есть и те, которые считаются русскими, но на самом деле это не так.

Об этом рассказал генеалог и историк Ярослав Сумышин. По его словам, фамилии с окончаниями "-ов" и "-ев" не являются русскими.

Историк подчеркнул, что есть три основных группы украинских фамилий по способу возникновения. Первая и самая распространенная группа – фамилии, образованные с помощью патронимических суффиксов. То есть это те, которые имели отношение к отцам и давались детям. Они указывают на отца, деда или другого предка человека.

К примеру:

-енк, -енк — Петренко, Даниленко (и т.п.)

-ук, -юк – Данилюк (и другие с таким окончанием)

-ич — Петрич, Данилович (и другие с таким окончанием)

-аш – яш – Петраш, Даниляш (и другие с таким окончанием)

-ец, -сь, -ик, -ко — Петрусь, Данилец, Данилко (и тому подобные)

-ин — Михайлишин, Данилишин (и другие с таким окончанием)

Сюда же относят и патронимические суффиксы -ов и -ев: Петров, Романов, Андреев. Эти родовые имена были распространены по всей территории Украины, входившей в состав Российской империи.

"Языковеды считают, что нельзя считать фамилии на -ов и -ев исключительно русскими. Это общий тип фамилий, распространенный и среди других славян, например, болгар и македонцев", — отметил Сумышин.

Вторая группа украинских родовых имен образована с помощью суффиксов, указывающих на профессию, род деятельности и т.д.

В частности:

-ай, ан, аль — Бугай, Молчан, Коваль (и тому подобные)

-ар, -ач, -ий — Кобзарь, Ткач, Плаксий (и другие с такими окончаниями)

-ник, -ун, -яр — Мельник, Ковтун, Маляр (и другие с такими окончаниями).

Со временем к ним добавлялись новые суффиксы, поэтому фамилии несколько видоизменялись, например, Бугайчук, Кобзаренко и т.д.

Третья группа фамилий возникла с помощью суффиксов –ск, –цк, –зк. Они указывают на место жительства или рождения человека, например, Вишневецкий, Чайковский, Уманский. Такие родовые имена могли у знати указывать на родовое имение. А у простых людей на место, где они родились или откуда пришли.

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