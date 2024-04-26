За вами следят через камеру телефона: 3 признака, которые об этом свидетельствуют

Обратите внимание на некоторые моменты, чтобы с вами этого не происходило

От современных гаджетов бывает очень сложно оторваться: мы находимся перед экраном телефона, когда едим, принимаем ванную, убираем и делаем другие обычные вещи. Конечно, периодически у нас может появляться мнение: "А может, за мной кто-то следит". Иногда есть конкретные основания так считать. Кстати, недавно мы рассказывали, как усилить безопасность телефона.

В настоящее время взлом камеры телефона – не редкость, пишет iTech. Переходя по разным ссылкам, мы можем не догадываться, что заражаем телефон вирусными программами, которые получают доступ к нашим данным. Есть несколько моментов, которые нужно учесть.

На каждом гаджете есть фоновые программы, выполняющие разные задачи даже тогда, когда мы ими не пользуемся. Это касается тех приложений, которые предлагают нам актуальную информацию – новости, погоду и разную информацию из социальных сетей. Часто в фоновом режиме функционируют вредоносные программы. Проверьте на своем устройстве, какие приложения имеют доступ к камере. Вы можете отключить его к любой из них. Следующий признак — камера начинает "странно" вести себя. Посмотрите, в частности, сколько энергии тратит приложение "Камера". Если показатель большой, хотя вы им не пользуетесь — есть повод задуматься. Необходимо проверить, нет ли на устройстве вредоносных приложений или программного обеспечения. Если во время звонка с человеком вы слышите странные звуки, вас могут прослушивать или записывать видеовызов. Возможно, необходимо ограничить доступ к микрофону и камере в некоторых приложениях. Также не переходите на подозрительные сайты, потому что там есть куча вредоносных файлов, которые можно подхватить на своё устройство.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему телефон не видит зарядное устройство. Причина может быть в загрязненном порту, сломанном адаптере питания и поврежденном кабеле.