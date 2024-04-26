Вы надолго забудете о покупке нового блендера, если не будете отправлять в него эти продукты

Придерживайтесь этих правил — и прибор прослужит долго

Блендер — важный предмет на нашей кухне. Без этого функционального, скоростного и удобного прибора сложно приготовить многие блюда.

Большинство считает, что в блендер можно положить что угодно. Однако некоторые продукты все же не стоит измельчать гаджетом. Вместе с Shuba расскажем о главных правилах использования прибора.

Что нельзя измельчать блендером.

Вероятно, вы время от времени измельчаете блендером сваренные ингредиенты для крем-супа. Однако очень горячие ингредиенты категорично запрещено класть в чашу, прибор может испортиться.

С этой целью можно использовать только погружной блендер с металлической ножкой. Если его нет, нужно отправить горячие ингредиенты в миску, дать им остыть и только тогда измельчать.

Возможно, некоторые использовали блендер в качестве кофемолки — и делали ошибку. При перемалывании грубых кофейных зерен лезвия блендера очень быстро затупляются. Да и блендер не измельчит кофе равномерно.

Также не стоит отправлять в блендер лед — он может повредить прибор и затупить лезвия. Что касается добавления льда в смузи, то его можно отправлять в чашу вместе с другими ингредиентами — они помогут разбить лед.

Также лучше не измельчать в блендере сухофрукты. Жесткие и волокнистые снаружи и липкие внутри продукты — путь к катастрофе.

Ранее мы рассказывали, как заточить ножи блендера в домашних условиях. Этот лайфхак обязательно вам пригодится.