Белое полотенце снова станет белоснежным: постирайте его по-японски

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Даже у самых ответственных хозяек кухонные полотенца быстро теряют приличный вид. Некоторые пятна вообще не отстирываются, а сама ткань после стирки, как правило, тускнеет или становится сероватой.

Чтобы не покупать каждый раз новые полотенца, женщины экспериментируют в поиске средства, которое сможет справиться с проблемой. Одним из таких методов является японский, информируют на портале "Ukr.Media".

Как отбелить кухонные полотенца

Процесс стирки полотенец по-японски состоит из двух этапов. Сначала полотенца помещают в специальный раствор. Для его приготовления нужно нагреть 10 литров воды, в которую добавить 2 столовые ложки горчичного порошка, столовую ложку растительного масла и такое же количество уксуса. Ингредиенты перемешать и оставить полотенца в таком растворе в течение 12 часов.

Второй этап – полоскание, где также важны мелочи. Полотенца следует сначала промыть в очень холодной воде, а затем в горячей. Если придерживаться этой последовательности, полотенца лишатся желтизны, снова станут белыми и свежими.

Раньше мы писали, как отбелить старые и пожелтевшие полотенца и сделать их мягкими. В этом поможет пищевая сода.