Почему нельзя заряжать смартфон до максимума: только единицы знают решение

Батареи современных телефонов обычно начинают выходить из строя через 2-5 лет использования

Необязательно всегда заряжать мобильный телефон до 100%. Более того, такая привычка может быть вредной; лучше стремиться к определенному диапазону заряда.

Для продления срока службы аккумулятора на устройствах специалисты рекомендуют заряжать смартфон до оптимального уровня заряда. Об этом пишет издание bestlifeonline.

Современные аккумуляторы в телефонах часто начинают выходить из строя через 2-5 лет использования. Однако существует простая привычка, которая может продлить срок службы мобильного устройства.

Как правильно заряжать смартфон

Важно избегать полного разряда батареи и заряжать устройство не до максимальной отметки, а поддерживать заряд в диапазоне от 20 до 80 процентов. Именно такой подход позволяет минимизировать воздействие высокого напряжения на аккумулятор, что в конечном итоге продлевает его жизнь. Соблюдение этого правила может значительно сэкономить ваше время и деньги в будущем.

Ранее мы писали, что отключить в iPhone, чтобы сэкономить заряд батареи. Воспользуйтесь тремя простыми советами.