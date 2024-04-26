Вербное воскресенье 2024: что делать с веточками вербы после освящения в храме

Не все знают, что делать с веточками вербы, принесенными из храма

Вербное воскресенье — один из главных церковных праздников, который отмечается за неделю до светлого праздника Пасхи. В этом году Пасху православные украинцы будут отмечать в воскресенье, 5 мая, а Вербное воскресенье припадает на 28 апреля.

Вербное воскресенье символизирует вход Иисуса Христа в Иерусалим накануне его распятия. В этот день по традиции христиане идут в храмы, где во время богослужения освящают веточки вербы. Эти веточки вербы символизируют пальмовые ветви, которыми приветствовали Иисуса Христа во время входа в Иерусалим.

Традиции праздника и что делать с веточками вербы

После богослужения люди возвращаются домой и ставят свежие освященные веточки вербы в вазу с водой. Эти веточки по народным верованиям стают оберегом для дома. Они приносят счастье и благополучие в дом, а еще защищают от злых духов.

Вербное воскресенье припадает на Великий пост, однако в честь праздникам, людям, которые постятся, разрешено есть рыбу и даже выпить немного вина. А вот запрещено в этот день ругаться, думать о плохом, тяжело работать, заниматься рукоделием и другими домашними делами.

Куда поставить освященную вербу

Чаще всего вазу со свежими ветками вербы ставят в доме возле икон. Также некоторые верующие ставят вербу около кровати, считается, что она оберегает сон. А у входных дверей веточки вербы, по народным верованиям, служат оберегом от злых сил. Когда верба засохнет, ее веточки можно закопать в землю или пустить на реку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда отмечаем Пасху 2024 в Украине. И будет ли дополнительный выходной в честь праздника.