З Днем Юрия! Красивые открытки и картинки на именины

Не забудьте поздравить Юрия с именинами

В понедельник, 6 мая по старому церковному стилю христиане почитают память великомученика Георгия Победоносца (по новоюлианскому стилю святого вспоминают 23 апреля). В этот день свои именины отмечают Георгии, однако вместе с ними день ангела празднуют и Юрии. Все потому, что по словам лингвистов, Юрий – это славянская форма имени Георгий.

С детства Юрий — трогательный мальчик, который обожает животных и преуспевает в учебе. С возрастом он становится все более сдержанным, но сохраняет свою настойчивость и радость жизни. Взрослея, Юрий находит общий язык с разными людьми и заслуживает уважение на работе. Предпочитает избегать шумных и больших компаний.

У Юрия заметен небольшой след высокомерия, что отражается и в его отношениях с окружающими, включая женщин. Он обычно испытывает затруднения при выборе партнерши, однако, если примет окончательное решение, семейная жизнь с таким человеком обещает быть долгой и счастливой.

В честь именин "Телеграф" приготовил подборку поздравлений с именинами для Юрия в открытках и поздравительных картинках. Пожелайте Юрию всего самого лучшего в его День ангела!

Напомним, что 6 мая в церковном календаре — Поливальный понедельник. Праздник, который отмечается на следующий день после Пасхи имеет свои традиции и запреты.