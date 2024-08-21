Готуємось до зими: рецепт швидкої кабачкової ікри

Ця ікра дуже просто та швидко готується.

Кабачкова ікра – це класична українська закуска, яка завжди користується популярністю. Її яскравий оранжевий колір і насичений смак нагадують про сонячне літо. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом класичної кабачкової ікри, яка стане чудовою закускою до хліба, доповненням до м'ясних страв або основою для бутербродів. Також, пропонуємо рецепт швидких маринованих огірків.

Чому варто приготувати кабачкову ікру?

Смачно і корисно: Кабачки – джерело вітамінів, мінералів і клітковини. Ікра з них – це не тільки смачно, а й корисно.

Кабачки – джерело вітамінів, мінералів і клітковини. Ікра з них – це не тільки смачно, а й корисно. Проста у приготуванні: Зробити кабачкову ікру під силу навіть новачкам на кухні.

Зробити кабачкову ікру під силу навіть новачкам на кухні. Довго зберігається: Приготовлену ікру можна заготовити на зиму, і насолоджуватися її смаком в холодну пору року.

Приготовлену ікру можна заготовити на зиму, і насолоджуватися її смаком в холодну пору року. Універсальність: Ікру можна подавати як холодну закуску, додавати в піцу, запіканки або використовувати як начинку для бутербродів.

Інгредієнти:

Кабачки – 2 кг

Цибуля ріпчаста – 1 кг

Морква – 500 г

Томатна паста – 200 г

Рослинна олія – 150 мл

Цукор – 2 столові ложки

Сіль за смаком

Чорний мелений перець за смаком

Лавровий лист – 2-3 шт.

Часник – 3-4 зубчики

Приготування:

Підготовка овочів: Кабачки, моркву і цибулю очистити і нарізати кубиками. Обсмажування: Розігріти рослинну олію в каструлі з товстим дном і обсмажити цибулю до золотистого кольору. Додати моркву і смажити ще 5-7 хвилин. Тушкування: Додати кабачки, томатну пасту, цукор, сіль, перець і лавровий лист. Залити все невеликою кількістю води і тушкувати на середньому вогні під кришкою близько 40-50 хвилин, або до готовності овочів. Пюрування: Готову ікру остудити і подрібнити блендером до однорідної маси. Додати подрібнений часник і ще раз добре перемішати. Стерилізація: Розкласти ікру по стерилізованих банках, закрити кришками і стерилізувати 15 хвилин.

Секрети смачної кабачкової ікри:

Сорти кабачків: Для ікри краще використовувати молоді кабачки з тонкою шкіркою.

Для ікри краще використовувати молоді кабачки з тонкою шкіркою. Томатна паста: Вибирайте якісну томатну пасту без домішок.

Вибирайте якісну томатну пасту без домішок. Спеції: Крім перерахованих спецій, можна додати улюблені трави, такі як базилік, орегано або коріандр.

Крім перерахованих спецій, можна додати улюблені трави, такі як базилік, орегано або коріандр. Солодкість: Якщо ви любите солодку ікру, додайте трохи більше цукру.

Порада: Для більш насиченого смаку можна додати в ікру трохи гострого перцю чилі.

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