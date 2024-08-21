Готуємось до зими: рецепт швидкої кабачкової ікри
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ця ікра дуже просто та швидко готується.
Кабачкова ікра – це класична українська закуска, яка завжди користується популярністю. Її яскравий оранжевий колір і насичений смак нагадують про сонячне літо. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом класичної кабачкової ікри, яка стане чудовою закускою до хліба, доповненням до м'ясних страв або основою для бутербродів. Також, пропонуємо рецепт швидких маринованих огірків.
Чому варто приготувати кабачкову ікру?
- Смачно і корисно: Кабачки – джерело вітамінів, мінералів і клітковини. Ікра з них – це не тільки смачно, а й корисно.
- Проста у приготуванні: Зробити кабачкову ікру під силу навіть новачкам на кухні.
- Довго зберігається: Приготовлену ікру можна заготовити на зиму, і насолоджуватися її смаком в холодну пору року.
- Універсальність: Ікру можна подавати як холодну закуску, додавати в піцу, запіканки або використовувати як начинку для бутербродів.
Інгредієнти:
- Кабачки – 2 кг
- Цибуля ріпчаста – 1 кг
- Морква – 500 г
- Томатна паста – 200 г
- Рослинна олія – 150 мл
- Цукор – 2 столові ложки
- Сіль за смаком
- Чорний мелений перець за смаком
- Лавровий лист – 2-3 шт.
- Часник – 3-4 зубчики
Приготування:
- Підготовка овочів: Кабачки, моркву і цибулю очистити і нарізати кубиками.
- Обсмажування: Розігріти рослинну олію в каструлі з товстим дном і обсмажити цибулю до золотистого кольору. Додати моркву і смажити ще 5-7 хвилин.
- Тушкування: Додати кабачки, томатну пасту, цукор, сіль, перець і лавровий лист. Залити все невеликою кількістю води і тушкувати на середньому вогні під кришкою близько 40-50 хвилин, або до готовності овочів.
- Пюрування: Готову ікру остудити і подрібнити блендером до однорідної маси. Додати подрібнений часник і ще раз добре перемішати.
- Стерилізація: Розкласти ікру по стерилізованих банках, закрити кришками і стерилізувати 15 хвилин.
Секрети смачної кабачкової ікри:
- Сорти кабачків: Для ікри краще використовувати молоді кабачки з тонкою шкіркою.
- Томатна паста: Вибирайте якісну томатну пасту без домішок.
- Спеції: Крім перерахованих спецій, можна додати улюблені трави, такі як базилік, орегано або коріандр.
- Солодкість: Якщо ви любите солодку ікру, додайте трохи більше цукру.
Порада: Для більш насиченого смаку можна додати в ікру трохи гострого перцю чилі.
Спробуйте ще закуску по-фінськи за рецептом "Телеграфа" і ви будете здивовані! Також, пропонуємо рецепт смачної помідорної заготовки.