Домашні вам подякують: рецепт консервованого салату з баклажанами та перцем

Якщо ви любите робити заготовки на зиму, пропонуємо приготувати цей неймовірно смачний салат.

Літо – це пора овочів, а баклажани та солодкий перець – одні з найулюбленіших інгредієнтів для багатьох страв. Сьогодні ми приготуємо яскравий та насичений салат, який стане чудовою закускою або гарніром до м'яса чи риби. Також, пропонуємо рецепт маринованих огірків на горілці.

Чому варто обрати цей салат?

Смачно і корисно: Баклажани та перець багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які зміцнюють імунітет та покращують загальне самопочуття.

Баклажани та перець багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які зміцнюють імунітет та покращують загальне самопочуття. Яскравий та апетитний: Різнобарвний перець та фіолетовий баклажан роблять салат візуально привабливим.

Різнобарвний перець та фіолетовий баклажан роблять салат візуально привабливим. Швидко і просто: Готується салат дуже швидко, а інгредієнти можна знайти в будь-якому магазині.

Готується салат дуже швидко, а інгредієнти можна знайти в будь-якому магазині. Універсальність: Його можна подавати як самостійну страву, додавати до бутербродів, піци або використовувати як начинку для пирогів.

Інгредієнти:

2 баклажани

2 солодких перці (різних кольорів)

1 цибулина

2 зубчики часнику

2 столові ложки оливкової олії

Сіль за смаком

Мелений чорний перець за смаком

1 столова ложка бальзамічного оцту

Пучок свіжої петрушки

Приготування:

Підготовка овочів: Баклажани нарізати кубиками, посолити і залишити на 15-20 хвилин, щоб пішла гіркота. Потім промити і обсушити. Перець та цибулю також нарізати кубиками. Часник дрібно порубати. Обсмажування: Розігріти оливкову олію на сковороді і обсмажити баклажани до золотистої скоринки. Додати цибулю і смажити до прозорості. Потім додати перець і часник, смажити ще кілька хвилин. Заправка: Змішати бальзамічний оцет, сіль, перець і дрібно нарізану петрушку. З'єднання: З'єднати обсмажені овочі з заправкою і добре перемішати. Подача: Готовий салат можна подавати як холодним, так і теплим.

Поради:

Для більш пікантного смаку можна додати трохи червоного пекучого перцю.

Замість бальзамічного оцту можна використовувати винний оцет або лимонний сік.

Для більш насиченого смаку можна додати до салату горіхи або насіння.

Цей салат ідеально поєднується з гриль-м'ясом або рибою.

Щоб зберегти свіжість овочів, нарізайте їх безпосередньо перед приготуванням.

Подаємо малосольні огірки разом із ніжними котлетами. До речі, можна замаринувати огірки та взимку готувати з ними різні салати.