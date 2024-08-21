Закуска з "вогником": рецепт маринованих огірків на горілці

Якщо ви хочете спробувати щось нове у консервації — пропонуємо приготувати мариновані огірки з горілкою.

Хрумкі, ароматні, з легкою гірчинкою – саме такими виходять огірки, мариновані за цим особливим рецептом. Горілка додасть пікантності та допоможе зберегти хрусткість овочів надовго. Готується така закуска досить просто, а результат перевершить усі очікування. Також, пропонуємо рецепт маринованих огірків з куркумою.

Чому горілка?

Багато хто здивується, дізнавшись, що горілка – не такий вже й дивний інгредієнт для маринадів. Вона виконує кілька важливих функцій:

Зберігає хрусткість: Горілка допомагає огірочкам зберегти свою хрустку текстуру на тривалий час.

Горілка допомагає огірочкам зберегти свою хрустку текстуру на тривалий час. Підсилює смак: Вона додає маринаду особливої гостроти та пікантності.

Вона додає маринаду особливої гостроти та пікантності. Зберігає колір: Завдяки горілці огірки довше зберігають свій яскравий зелений колір.

Інгредієнти:

Огірки свіжі – 1 кг

Вода – 1 літр

Сіль – 2 столові ложки

Цукор – 1 столова ложка

Часник – 4-5 зубчиків

Лавровий лист – 2-3 штуки

Перець чорний горошком – 10-12 горошин

Гірчиця в зернах – 1 чайна ложка

Горілка – 50 мл

Зелень за смаком (кріп, петрушка, листя смородини)

Приготування:

Підготовка огірків: Огірки ретельно помити і обрізати кінчики. Для кращого маринування можна зробити невеликі надрізи вилкою. Маринад: У каструлі закип'ятити воду, додати сіль, цукор, спеції та лавровий лист. Варити 5-7 хвилин. Стерилізація банок: Стерилізувати банки зручним для вас способом (в духовці, мікрохвильовій печі або над парою). Розкладання: Щільно укласти огірки в стерилізовані банки, залишаючи невеликий простір доверху. Заливка маринадом: Гарячим маринадом залити огірки, залишаючи приблизно 1 см до краю банки. Додавання горілки: Влити в кожну банку по 50 мл горілки. Закриття: Закатати банки кришками і перевернути догори дном. Укутати теплою ковдрою і залишити до повного охолодження.

Для більш насиченого смаку можна додати в маринад інші спеції за своїми вподобаннями, наприклад, корінь хрону, гвоздику або зерна гірчиці.

Зберігати мариновані огірки в прохолодному темному місці. Ця закуска стане чудовим доповненням до будь-якої страви і порадує вас своїм смаком протягом всієї зими.

Щоб огірки були хрумкими, їх потрібно обов'язково залити гарячим маринадом. Також важливо стежити за стерильністю банок і кришок, щоб запобігти псуванню продукту.

Подаємо малосольні огірки разом із ніжними котлетами. До речі, можна замаринувати огірки та взимку готувати з ними різні салати.