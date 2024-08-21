Закуска з "вогником": рецепт маринованих огірків на горілці
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Якщо ви хочете спробувати щось нове у консервації — пропонуємо приготувати мариновані огірки з горілкою.
Хрумкі, ароматні, з легкою гірчинкою – саме такими виходять огірки, мариновані за цим особливим рецептом. Горілка додасть пікантності та допоможе зберегти хрусткість овочів надовго. Готується така закуска досить просто, а результат перевершить усі очікування. Також, пропонуємо рецепт маринованих огірків з куркумою.
Чому горілка?
Багато хто здивується, дізнавшись, що горілка – не такий вже й дивний інгредієнт для маринадів. Вона виконує кілька важливих функцій:
- Зберігає хрусткість: Горілка допомагає огірочкам зберегти свою хрустку текстуру на тривалий час.
- Підсилює смак: Вона додає маринаду особливої гостроти та пікантності.
- Зберігає колір: Завдяки горілці огірки довше зберігають свій яскравий зелений колір.
Інгредієнти:
- Огірки свіжі – 1 кг
- Вода – 1 літр
- Сіль – 2 столові ложки
- Цукор – 1 столова ложка
- Часник – 4-5 зубчиків
- Лавровий лист – 2-3 штуки
- Перець чорний горошком – 10-12 горошин
- Гірчиця в зернах – 1 чайна ложка
- Горілка – 50 мл
- Зелень за смаком (кріп, петрушка, листя смородини)
Приготування:
- Підготовка огірків: Огірки ретельно помити і обрізати кінчики. Для кращого маринування можна зробити невеликі надрізи вилкою.
- Маринад: У каструлі закип'ятити воду, додати сіль, цукор, спеції та лавровий лист. Варити 5-7 хвилин.
- Стерилізація банок: Стерилізувати банки зручним для вас способом (в духовці, мікрохвильовій печі або над парою).
- Розкладання: Щільно укласти огірки в стерилізовані банки, залишаючи невеликий простір доверху.
- Заливка маринадом: Гарячим маринадом залити огірки, залишаючи приблизно 1 см до краю банки.
- Додавання горілки: Влити в кожну банку по 50 мл горілки.
- Закриття: Закатати банки кришками і перевернути догори дном. Укутати теплою ковдрою і залишити до повного охолодження.
Для більш насиченого смаку можна додати в маринад інші спеції за своїми вподобаннями, наприклад, корінь хрону, гвоздику або зерна гірчиці.
Зберігати мариновані огірки в прохолодному темному місці. Ця закуска стане чудовим доповненням до будь-якої страви і порадує вас своїм смаком протягом всієї зими.
Щоб огірки були хрумкими, їх потрібно обов'язково залити гарячим маринадом. Також важливо стежити за стерильністю банок і кришок, щоб запобігти псуванню продукту.
Подаємо малосольні огірки разом із ніжними котлетами. До речі, можна замаринувати огірки та взимку готувати з ними різні салати.