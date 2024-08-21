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Закуска з "вогником": рецепт маринованих огірків на горілці

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ці огірки вразять пікантним смаком (зображення створено за допомогою ШІ)
Ці огірки вразять пікантним смаком (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви хочете спробувати щось нове у консервації — пропонуємо приготувати мариновані огірки з горілкою.

Хрумкі, ароматні, з легкою гірчинкою – саме такими виходять огірки, мариновані за цим особливим рецептом. Горілка додасть пікантності та допоможе зберегти хрусткість овочів надовго. Готується така закуска досить просто, а результат перевершить усі очікування. Також, пропонуємо рецепт маринованих огірків з куркумою.

Чому горілка?

Багато хто здивується, дізнавшись, що горілка – не такий вже й дивний інгредієнт для маринадів. Вона виконує кілька важливих функцій:

  • Зберігає хрусткість: Горілка допомагає огірочкам зберегти свою хрустку текстуру на тривалий час.
  • Підсилює смак: Вона додає маринаду особливої гостроти та пікантності.
  • Зберігає колір: Завдяки горілці огірки довше зберігають свій яскравий зелений колір.

Інгредієнти:

  • Огірки свіжі – 1 кг
  • Вода – 1 літр
  • Сіль – 2 столові ложки
  • Цукор – 1 столова ложка
  • Часник – 4-5 зубчиків
  • Лавровий лист – 2-3 штуки
  • Перець чорний горошком – 10-12 горошин
  • Гірчиця в зернах – 1 чайна ложка
  • Горілка – 50 мл
  • Зелень за смаком (кріп, петрушка, листя смородини)

Приготування:

  1. Підготовка огірків: Огірки ретельно помити і обрізати кінчики. Для кращого маринування можна зробити невеликі надрізи вилкою.
  2. Маринад: У каструлі закип'ятити воду, додати сіль, цукор, спеції та лавровий лист. Варити 5-7 хвилин.
  3. Стерилізація банок: Стерилізувати банки зручним для вас способом (в духовці, мікрохвильовій печі або над парою).
  4. Розкладання: Щільно укласти огірки в стерилізовані банки, залишаючи невеликий простір доверху.
  5. Заливка маринадом: Гарячим маринадом залити огірки, залишаючи приблизно 1 см до краю банки.
  6. Додавання горілки: Влити в кожну банку по 50 мл горілки.
  7. Закриття: Закатати банки кришками і перевернути догори дном. Укутати теплою ковдрою і залишити до повного охолодження.

Для більш насиченого смаку можна додати в маринад інші спеції за своїми вподобаннями, наприклад, корінь хрону, гвоздику або зерна гірчиці.

Зберігати мариновані огірки в прохолодному темному місці. Ця закуска стане чудовим доповненням до будь-якої страви і порадує вас своїм смаком протягом всієї зими.

Щоб огірки були хрумкими, їх потрібно обов'язково залити гарячим маринадом. Також важливо стежити за стерильністю банок і кришок, щоб запобігти псуванню продукту.

Подаємо малосольні огірки разом із ніжними котлетами. До речі, можна замаринувати огірки та взимку готувати з ними різні салати.

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#Рецепт #Огірки #їжа-Телеграф