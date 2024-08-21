Що потрібно зробити з ліліями в серпні, щоб пишно цвіли
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Щоб прикрасити свій сад ліліями, варто знати, як правильно за ними доглядати.
Лілії – це справжня окраса будь-якого саду. Їхні великі, яскраві квіти привертають увагу і радують око. Однак, щоб насолоджуватися їхньою красою якомога довше, важливо знати, як правильно доглядати за цими квітами, зокрема, як їх обрізати. Також, ми писали, що робити з чорнобривцями після цвітіння.
Чому важливо правильно обрізати лілії?
Правильна обрізка стимулює цвітіння наступного року, сприяє утворенню нових цибулин і допомагає зберегти здоров'я рослини. Крім того, вчасно обрізані лілії виглядають більш акуратними і охайними.
Коли обрізати лілії?
Найкращий час для обрізки лілій – після того, як квітки повністю відцвіли і пелюстки опали. Не варто поспішати з обрізкою, оскільки стебло і листя продовжують живити цибулину.
Як правильно обрізати лілії?
- Не поспішайте: Не обрізайте стебло відразу після того, як квітка зів'яла. Залиште його ще на кілька тижнів, щоб цибулина накопичила поживні речовини.
- Обріжте квітконос: Після того, як квітка повністю відцвіла, обріжте квітконос приблизно на 10-15 см над землею. Це запобіжить утворенню насіння і спрямує сили рослини на розвиток цибулини.
- Залиште листя: Не поспішайте обрізати все листя. Залиште його до повного пожовтіння. Листя продовжує виробляти поживні речовини, які необхідні для росту і розвитку цибулини.
- Обережно з цибулинами: Після того, як листя повністю пожовтіло і засохло, його можна обрізати. Акуратно викопайте цибулини, очистіть їх від землі і зберігайте в сухому прохолодному місці до посадки.
Помилки, яких варто уникати:
- Занадто раннє обрізання: Це може призвести до ослаблення цибулини і зменшення кількості квітів наступного року.
- Обрізання здорового листя: Листя виконує важливу функцію – воно забезпечує рослину поживними речовинами.
- Пошкодження цибулин: При викопуванні цибулин будьте обережні, щоб не пошкодити їх.
Додаткові поради:
- Підживлення: Після обрізки квітконосу підживіть лілії добривом для квітучих рослин.
- Розподіл цибулин: Якщо цибулина занадто велика, її можна розділити на кілька частин.
- Захист від хвороб і шкідників: Оглядайте лілії на наявність шкідників і хвороб. При необхідності обробіть рослини відповідними препаратами.
Правильна обрізка лілій – це важливий етап догляду за цими квітами. Дотримуючись простих правил, ви забезпечите рясне цвітіння ваших лілій рік у рік.
Щоб ваші лілії цвіли пишно і довго, вибирайте для них сонячне місце з добре дренованим грунтом. Регулярно поливайте рослини і підживлюйте їх добривами.
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