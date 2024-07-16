Як заморозити лохину на зиму, щоб залишилась смачною та корисною: простий метод

Заморожені ягоди потішать вас взимку.

Лохина – це не лише смачна та корисна ягода, але й справжня королева літа. На жаль, сезон лохини триває не так довго, як нам хотілося б. Тому важливо знати, як правильно заморозити ягоди, щоб зберегти їх свіжість, аромат та корисні властивості протягом всієї зими. Також, ми писали, як заморозити напої у спеку.

Ось кілька простих порад, які допоможуть вам заморозити лохину:

1. Виберіть якісні ягоди: Для заморозки підходять лише стиглі, неушкоджені ягоди лохини без ознак псування. Переберіть ягоди, видаліть всі м'які, гнилі або пошкоджені.

2. Промийте ягоди: Обережно промийте лохину під проточною холодною водою. Не використовуйте сильний струмінь води, щоб не пошкодити ягоди. Дайте ягідкам трохи підсохнути на паперовому рушнику.

3. Заморозьте ягоди: Існує два основних способи заморожування лохини:

Заморожування цілих ягід: Розкладіть ягоди лохини в один шар на деко, застелене пергаментним папером. Поставте деко в морозильну камеру на кілька годин, поки ягоди повністю не замерзнуть. Потім пересипте заморожені ягоди в контейнери або пакети для зберігання.

Розкладіть ягоди лохини в один шар на деко, застелене пергаментним папером. Поставте деко в морозильну камеру на кілька годин, поки ягоди повністю не замерзнуть. Потім пересипте заморожені ягоди в контейнери або пакети для зберігання. Заморожування пюре з лохини: Подрібніть ягоди лохини в блендері до стану пюре. За бажанням, можна додати трохи цукру або меду. Розлийте пюре з лохини у формочки для льоду або маленькі контейнери. Заморозьте пюре до повного застигання.

4. Зберігання замороженої лохини: Зберігайте заморожену лохину в морозильній камері при температурі -18°C або нижче. Термін зберігання замороженої лохини становить 10-12 місяців.

5. Розморожування лохини: Розморожувати лохину можна кількома способами:

При кімнатній температурі: Просто залиште заморожені ягоди лохини при кімнатній температурі, поки вони не розморозяться.

Просто залиште заморожені ягоди лохини при кімнатній температурі, поки вони не розморозяться. У холодильнику: Перекладіть заморожені ягоди лохини в холодильник і залиште їх розморожуватися на ніч.

Перекладіть заморожені ягоди лохини в холодильник і залиште їх розморожуватися на ніч. У мікрохвильовій печі: Розморожувати лохину в мікрохвильовій печі не рекомендується, оскільки це може призвести до втрати вітамінів та псування ягід.

Порада: Заморожування лохини – це чудовий спосіб зберегти цю корисну та смачну ягоду на всю зиму. Заморожена лохина може використовуватися для приготування смузі, йогуртів, десертів, соусів та інших страв.

Пам'ятайте:

Використовуйте лише якісні ягоди лохини для заморозки.

Правильно промийте та просушіть ягоди перед заморожуванням.

Заморожуйте лохину цілком або у вигляді пюре.

Зберігайте заморожену лохину в морозильній камері при температурі -18°C або нижче.

Розморожуйте лохину при кімнатній температурі, в холодильнику або мікрохвильовій печі.

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