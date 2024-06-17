Малина: подкормка для сладкого и щедрого урожая

Чтобы получить большой урожай сладкой малины, нужно за ней правильно ухаживать.

Малина – это не просто ягода, это настоящая летняя сказка, полная аромата, вкуса и пользы. Ее можно есть свежей, добавлять в десерты, варить варенье и джемы, замораживать на зиму. Также, мы писали, как вырастить гигантские помидоры.

Но чтобы получить по-настоящему сладкие и ароматные ягоды, важно знать некоторые секреты выращивания и уборки малины.

1. Выбор места и посадка:

Малина любит солнечные места и защиту от ветра.

Почва должна быть рыхлой, дренированной, с нейтральной или слабокислой реакцией.

Саженцы малины высаживают весной или осенью.

Расстояние между кустарниками должно быть 50-70 см, а между рядами – 1-1,5 м.

2. Уход за малиной:

Регулярно поливайте малину, особенно в жаркую и сухую погоду.

Проведите мульчирование почвы вокруг кустов соломой, скошенной травой или опилками.

Ежегодно обрезайте малину, удаляя старые и больные побеги.

Подкармливайте малину минеральными и органическими удобрениями.

Защищайте малину от болезней и вредителей.

3. Уборка малины:

Собирайте малину, когда ягоды полностью созреют.

Собирайте малину утром после того, как взойдет роса.

Собирайте малину аккуратно, чтобы не повредить ягоды.

Собранную малину сразу же употребляйте или переделайте.

4. Секреты сладкой малины:

Выбирайте сорта малины с крупными и сочными ягодами.

Регулярно поливайте малину, но не переувлажняйте почву.

Подкармливайте малину калийными удобрениями, способствующими накоплению сахара в ягодах.

Защищайте малину от вредителей, которые могут повреждать ягоды.

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