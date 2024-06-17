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Малина: подкормка для сладкого и щедрого урожая

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Малина нуждается в правильном уходе (изображение создано с помощью ИИ)
Малина нуждается в правильном уходе (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Чтобы получить большой урожай сладкой малины, нужно за ней правильно ухаживать.

Малина – это не просто ягода, это настоящая летняя сказка, полная аромата, вкуса и пользы. Ее можно есть свежей, добавлять в десерты, варить варенье и джемы, замораживать на зиму. Также, мы писали, как вырастить гигантские помидоры.

Но чтобы получить по-настоящему сладкие и ароматные ягоды, важно знать некоторые секреты выращивания и уборки малины.

1. Выбор места и посадка:

  • Малина любит солнечные места и защиту от ветра.
  • Почва должна быть рыхлой, дренированной, с нейтральной или слабокислой реакцией.
  • Саженцы малины высаживают весной или осенью.
  • Расстояние между кустарниками должно быть 50-70 см, а между рядами – 1-1,5 м.

2. Уход за малиной:

  • Регулярно поливайте малину, особенно в жаркую и сухую погоду.
  • Проведите мульчирование почвы вокруг кустов соломой, скошенной травой или опилками.
  • Ежегодно обрезайте малину, удаляя старые и больные побеги.
  • Подкармливайте малину минеральными и органическими удобрениями.
  • Защищайте малину от болезней и вредителей.

3. Уборка малины:

  • Собирайте малину, когда ягоды полностью созреют.
  • Собирайте малину утром после того, как взойдет роса.
  • Собирайте малину аккуратно, чтобы не повредить ягоды.
  • Собранную малину сразу же употребляйте или переделайте.

4. Секреты сладкой малины:

  • Выбирайте сорта малины с крупными и сочными ягодами.
  • Регулярно поливайте малину, но не переувлажняйте почву.
  • Подкармливайте малину калийными удобрениями, способствующими накоплению сахара в ягодах.
  • Защищайте малину от вредителей, которые могут повреждать ягоды.

Раньше мы писали, что нельзя сажать рядом с помидорами. Также, мы делились, чем удобрять огурцы на грядке.

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#Рецепт #еда-Телеграф