Малина: подкормка для сладкого и щедрого урожая
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Чтобы получить большой урожай сладкой малины, нужно за ней правильно ухаживать.
Малина – это не просто ягода, это настоящая летняя сказка, полная аромата, вкуса и пользы. Ее можно есть свежей, добавлять в десерты, варить варенье и джемы, замораживать на зиму. Также, мы писали, как вырастить гигантские помидоры.
Но чтобы получить по-настоящему сладкие и ароматные ягоды, важно знать некоторые секреты выращивания и уборки малины.
1. Выбор места и посадка:
- Малина любит солнечные места и защиту от ветра.
- Почва должна быть рыхлой, дренированной, с нейтральной или слабокислой реакцией.
- Саженцы малины высаживают весной или осенью.
- Расстояние между кустарниками должно быть 50-70 см, а между рядами – 1-1,5 м.
2. Уход за малиной:
- Регулярно поливайте малину, особенно в жаркую и сухую погоду.
- Проведите мульчирование почвы вокруг кустов соломой, скошенной травой или опилками.
- Ежегодно обрезайте малину, удаляя старые и больные побеги.
- Подкармливайте малину минеральными и органическими удобрениями.
- Защищайте малину от болезней и вредителей.
3. Уборка малины:
- Собирайте малину, когда ягоды полностью созреют.
- Собирайте малину утром после того, как взойдет роса.
- Собирайте малину аккуратно, чтобы не повредить ягоды.
- Собранную малину сразу же употребляйте или переделайте.
4. Секреты сладкой малины:
- Выбирайте сорта малины с крупными и сочными ягодами.
- Регулярно поливайте малину, но не переувлажняйте почву.
- Подкармливайте малину калийными удобрениями, способствующими накоплению сахара в ягодах.
- Защищайте малину от вредителей, которые могут повреждать ягоды.
Раньше мы писали, что нельзя сажать рядом с помидорами. Также, мы делились, чем удобрять огурцы на грядке.