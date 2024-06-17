Додайте в борщ зелений горошок: додаємо літні нотки до класичної страви

Приготування цієї страви не займе у вас багато часу.

Борщ – це не просто страва, це справжня класика української кухні, яка зігріває душу та тіло. Існує безліч рецептів борщу, але сьогодні ми пропонуємо вам приготувати весняний варіант цієї страви – борщ з зеленим горошком.

Цей борщ не лише смачний, але й неймовірно ароматний. Соковиті овочі, ніжний бульйон та зелений горошок створюють неповторне поєднання, яке нагадує про весну та пробудження природи.

Інгредієнти:

2 л м'ясного бульйону

2 картоплини

1 морква

1 цибулина

1 буряк

1 капустяний качан

200 г зеленого горошку (свіжого або замороженого)

2 ст. л. томатної пасти

1 ст. л. вершкового масла

1 пучок зелені (петрушка, кріп)

Сіль, перець за смаком

Приготування:

У каструлі з м'ясним бульйоном доведіть до кипіння воду. Картоплю наріжте кубиками, додайте до киплячого бульйону і варіть протягом 10 хвилин. Моркву та буряк натріть на тертці. Цибулю дрібно наріжте. Розігрійте на сковороді вершкове масло і обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте моркву та буряк, тушкуйте протягом 5-7 хвилин. Додайте до овочів томатну пасту, перемішайте і тушкуйте ще 2-3 хвилини. Капусту наріжте шатківницею. Додайте капусту до киплячого бульйону разом з тушкованими овочами. Варіть борщ протягом 10-15 хвилин, доки капуста не стане м'якою. Додайте до борщу зелений горошок, сіль та перець за смаком. Варіть борщ ще 5 хвилин. Зніміть борщ з вогню, додайте подрібнену зелень і дайте йому настоятися протягом 15-20 хвилин.

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