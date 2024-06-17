Додайте в борщ зелений горошок: додаємо літні нотки до класичної страви
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Приготування цієї страви не займе у вас багато часу.
Борщ – це не просто страва, це справжня класика української кухні, яка зігріває душу та тіло. Існує безліч рецептів борщу, але сьогодні ми пропонуємо вам приготувати весняний варіант цієї страви – борщ з зеленим горошком.
Цей борщ не лише смачний, але й неймовірно ароматний. Соковиті овочі, ніжний бульйон та зелений горошок створюють неповторне поєднання, яке нагадує про весну та пробудження природи.
Інгредієнти:
- 2 л м'ясного бульйону
- 2 картоплини
- 1 морква
- 1 цибулина
- 1 буряк
- 1 капустяний качан
- 200 г зеленого горошку (свіжого або замороженого)
- 2 ст. л. томатної пасти
- 1 ст. л. вершкового масла
- 1 пучок зелені (петрушка, кріп)
- Сіль, перець за смаком
Приготування:
- У каструлі з м'ясним бульйоном доведіть до кипіння воду.
- Картоплю наріжте кубиками, додайте до киплячого бульйону і варіть протягом 10 хвилин.
- Моркву та буряк натріть на тертці. Цибулю дрібно наріжте.
- Розігрійте на сковороді вершкове масло і обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте моркву та буряк, тушкуйте протягом 5-7 хвилин.
- Додайте до овочів томатну пасту, перемішайте і тушкуйте ще 2-3 хвилини.
- Капусту наріжте шатківницею. Додайте капусту до киплячого бульйону разом з тушкованими овочами.
- Варіть борщ протягом 10-15 хвилин, доки капуста не стане м'якою.
- Додайте до борщу зелений горошок, сіль та перець за смаком.
- Варіть борщ ще 5 хвилин.
- Зніміть борщ з вогню, додайте подрібнену зелень і дайте йому настоятися протягом 15-20 хвилин.
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