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Додайте в борщ зелений горошок: додаємо літні нотки до класичної страви

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей борщ стане вашою улюбленою стравою (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей борщ стане вашою улюбленою стравою (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Приготування цієї страви не займе у вас багато часу.

Борщ – це не просто страва, це справжня класика української кухні, яка зігріває душу та тіло. Існує безліч рецептів борщу, але сьогодні ми пропонуємо вам приготувати весняний варіант цієї страви – борщ з зеленим горошком.

Цей борщ не лише смачний, але й неймовірно ароматний. Соковиті овочі, ніжний бульйон та зелений горошок створюють неповторне поєднання, яке нагадує про весну та пробудження природи.

Інгредієнти:

  • 2 л м'ясного бульйону
  • 2 картоплини
  • 1 морква
  • 1 цибулина
  • 1 буряк
  • 1 капустяний качан
  • 200 г зеленого горошку (свіжого або замороженого)
  • 2 ст. л. томатної пасти
  • 1 ст. л. вершкового масла
  • 1 пучок зелені (петрушка, кріп)
  • Сіль, перець за смаком

Приготування:

  1. У каструлі з м'ясним бульйоном доведіть до кипіння воду.
  2. Картоплю наріжте кубиками, додайте до киплячого бульйону і варіть протягом 10 хвилин.
  3. Моркву та буряк натріть на тертці. Цибулю дрібно наріжте.
  4. Розігрійте на сковороді вершкове масло і обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте моркву та буряк, тушкуйте протягом 5-7 хвилин.
  5. Додайте до овочів томатну пасту, перемішайте і тушкуйте ще 2-3 хвилини.
  6. Капусту наріжте шатківницею. Додайте капусту до киплячого бульйону разом з тушкованими овочами.
  7. Варіть борщ протягом 10-15 хвилин, доки капуста не стане м'якою.
  8. Додайте до борщу зелений горошок, сіль та перець за смаком.
  9. Варіть борщ ще 5 хвилин.
  10. Зніміть борщ з вогню, додайте подрібнену зелень і дайте йому настоятися протягом 15-20 хвилин.

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#Рецепт #Борщ #їжа-Телеграф