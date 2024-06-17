Добавьте в борщ зеленый горошек: добавляем летние нотки к классическому блюду

Приготовление этого блюда не займет много времени.

Борщ – это не просто блюдо, это настоящая классика украинской кухни, согревающая душу и тело. Существует множество рецептов борща, но сегодня мы предлагаем вам приготовить весенний вариант этого блюда – борщ с зеленым горошком.

Этот борщ не только вкусен, но и невероятно ароматен. Сочные овощи, нежный бульон и зеленый горошек создают неповторимое сочетание, напоминающее о весне и пробуждении природы.

Ингредиенты:

2 л мясного бульона

2 картофелины

1 морковь

1 луковица

1 свекла

1 капустный кочан

200 г зеленого горошка (свежего или замороженного)

2 ст. л. томатной пасты

1 ст. л. сливочного масла

1 пучок зелени (петрушка, укроп)

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

В кастрюле с мясным бульоном доведите воду до кипения. Картошку нарежьте кубиками, добавьте к кипящему бульону и варите в течение 10 минут. Морковь и свеклу натрите на терке. Лук мелко нашинкуйте. Разогрейте на сковороде сливочное масло и обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте морковь и свеклу, тушите в течение 5-7 минут. Добавьте к овощам томатную пасту, перемешайте и тушите еще 2-3 минуты. Капусту нарежьте шинковицей. Добавьте капусту в кипящий бульон вместе с тушеными овощами. Варите борщ в течение 10-15 минут, пока капуста не станет мягкой. Добавьте в борщ зеленый горошек, соль и перец по вкусу. Варите борщ еще 5 минут. Снимите борщ с огня, добавьте размельченную зелень и дайте ему настояться в течение 15-20 минут.

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