Добавьте в борщ зеленый горошек: добавляем летние нотки к классическому блюду
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Приготовление этого блюда не займет много времени.
Борщ – это не просто блюдо, это настоящая классика украинской кухни, согревающая душу и тело. Существует множество рецептов борща, но сегодня мы предлагаем вам приготовить весенний вариант этого блюда – борщ с зеленым горошком.
Этот борщ не только вкусен, но и невероятно ароматен. Сочные овощи, нежный бульон и зеленый горошек создают неповторимое сочетание, напоминающее о весне и пробуждении природы.
Ингредиенты:
- 2 л мясного бульона
- 2 картофелины
- 1 морковь
- 1 луковица
- 1 свекла
- 1 капустный кочан
- 200 г зеленого горошка (свежего или замороженного)
- 2 ст. л. томатной пасты
- 1 ст. л. сливочного масла
- 1 пучок зелени (петрушка, укроп)
- Соль, перец по вкусу
Приготовление:
- В кастрюле с мясным бульоном доведите воду до кипения.
- Картошку нарежьте кубиками, добавьте к кипящему бульону и варите в течение 10 минут.
- Морковь и свеклу натрите на терке. Лук мелко нашинкуйте.
- Разогрейте на сковороде сливочное масло и обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте морковь и свеклу, тушите в течение 5-7 минут.
- Добавьте к овощам томатную пасту, перемешайте и тушите еще 2-3 минуты.
- Капусту нарежьте шинковицей. Добавьте капусту в кипящий бульон вместе с тушеными овощами.
- Варите борщ в течение 10-15 минут, пока капуста не станет мягкой.
- Добавьте в борщ зеленый горошек, соль и перец по вкусу.
- Варите борщ еще 5 минут.
- Снимите борщ с огня, добавьте размельченную зелень и дайте ему настояться в течение 15-20 минут.
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