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Добавьте в борщ зеленый горошек: добавляем летние нотки к классическому блюду

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот борщ станет вашим любимым блюдом (изображение создано с помощью ИИ)
Этот борщ станет вашим любимым блюдом (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Приготовление этого блюда не займет много времени.

Борщ – это не просто блюдо, это настоящая классика украинской кухни, согревающая душу и тело. Существует множество рецептов борща, но сегодня мы предлагаем вам приготовить весенний вариант этого блюда – борщ с зеленым горошком.

Этот борщ не только вкусен, но и невероятно ароматен. Сочные овощи, нежный бульон и зеленый горошек создают неповторимое сочетание, напоминающее о весне и пробуждении природы.

Ингредиенты:

  • 2 л мясного бульона
  • 2 картофелины
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 1 свекла
  • 1 капустный кочан
  • 200 г зеленого горошка (свежего или замороженного)
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • 1 ст. л. сливочного масла
  • 1 пучок зелени (петрушка, укроп)
  • Соль, перец по вкусу

Приготовление:

  1. В кастрюле с мясным бульоном доведите воду до кипения.
  2. Картошку нарежьте кубиками, добавьте к кипящему бульону и варите в течение 10 минут.
  3. Морковь и свеклу натрите на терке. Лук мелко нашинкуйте.
  4. Разогрейте на сковороде сливочное масло и обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте морковь и свеклу, тушите в течение 5-7 минут.
  5. Добавьте к овощам томатную пасту, перемешайте и тушите еще 2-3 минуты.
  6. Капусту нарежьте шинковицей. Добавьте капусту в кипящий бульон вместе с тушеными овощами.
  7. Варите борщ в течение 10-15 минут, пока капуста не станет мягкой.
  8. Добавьте в борщ зеленый горошек, соль и перец по вкусу.
  9. Варите борщ еще 5 минут.
  10. Снимите борщ с огня, добавьте размельченную зелень и дайте ему настояться в течение 15-20 минут.

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#Рецепт #Борщ #еда-Телеграф