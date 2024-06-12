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Соковиті рублені котлети з яловичини: класика, яка нікого не залишить байдужим

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ці котлети вразять своїм смаком (зображення створено за допомогою ШІ)
Ці котлети вразять своїм смаком (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ці котлети стануть вашою улюбленою стравою.

Апетитний аромат м'яса, що тріщить на сковороді, рум'яна скоринка та соковита начинка — це не просто їжа, це справжня смакота, яка стане окрасою будь-якого обіду чи вечері. Котлети з яловичого фаршу — це страва, яка ніколи не виходить з моди, адже вона завжди гарантує ситний та смачний результат.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування ідеальних котлет з яловичого фаршу, які вразять вас своєю соковитістю, ніжністю та апетитним виглядом.

Інгредієнти:

  • 500 г яловичого фаршу (з жирністю 20-30%)
  • 1 цибулина
  • 1 білий батон (замочити у молоці)
  • 1 яйце
  • Сіль та перець за смаком
  • Панірувальні сухарі
  • Олія для смаження

Приготування:

  1. Підготуємо фарш: Цибулю очистіть та подрібніть за допомогою м'ясорубки або кухонного комбайна. Додайте подрібнену цибулю до фаршу, посоліть, поперчіть та добре перемішайте.
  2. Додамо хліб та яйце: Батон відіжміть від молока та додайте до фаршу. Розбийте яйце та вмішайте його у фаршову масу. Ретельно вимішайте фарш до однорідної консистенції.
  3. Формуємо котлети: З фаршу мокрими руками сформуйте овальні або круглі котлети.
  4. Панірування: Обваляйте котлети у панірувальних сухарях.
  5. Обсмажуємо котлети: Розігрійте олію на сковороді на середньому вогні. Обсмажуйте котлети протягом 5-7 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.
  6. Доводимо до готовності: Додайте до сковороді з котлетами трохи води (близько 50 мл), накрийте кришкою та тушкуйте на повільному вогні протягом 10-15 хвилин.

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#Рецепт #Котлети #їжа-Телеграф