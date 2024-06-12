Соковиті рублені котлети з яловичини: класика, яка нікого не залишить байдужим

Ці котлети стануть вашою улюбленою стравою.

Апетитний аромат м'яса, що тріщить на сковороді, рум'яна скоринка та соковита начинка — це не просто їжа, це справжня смакота, яка стане окрасою будь-якого обіду чи вечері. Котлети з яловичого фаршу — це страва, яка ніколи не виходить з моди, адже вона завжди гарантує ситний та смачний результат.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування ідеальних котлет з яловичого фаршу, які вразять вас своєю соковитістю, ніжністю та апетитним виглядом.

Інгредієнти:

500 г яловичого фаршу (з жирністю 20-30%)

1 цибулина

1 білий батон (замочити у молоці)

1 яйце

Сіль та перець за смаком

Панірувальні сухарі

Олія для смаження

Приготування:

Підготуємо фарш: Цибулю очистіть та подрібніть за допомогою м'ясорубки або кухонного комбайна. Додайте подрібнену цибулю до фаршу, посоліть, поперчіть та добре перемішайте. Додамо хліб та яйце: Батон відіжміть від молока та додайте до фаршу. Розбийте яйце та вмішайте його у фаршову масу. Ретельно вимішайте фарш до однорідної консистенції. Формуємо котлети: З фаршу мокрими руками сформуйте овальні або круглі котлети. Панірування: Обваляйте котлети у панірувальних сухарях. Обсмажуємо котлети: Розігрійте олію на сковороді на середньому вогні. Обсмажуйте котлети протягом 5-7 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки. Доводимо до готовності: Додайте до сковороді з котлетами трохи води (близько 50 мл), накрийте кришкою та тушкуйте на повільному вогні протягом 10-15 хвилин.

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