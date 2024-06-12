Сочные котлеты из говядины: классика, которая никого не оставит равнодушным
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Эти котлеты станут вашим любимым блюдом.
Аппетитный аромат мяса, трещащего на сковороде, румяная корочка и сочная начинка — это не просто еда, это настоящая вкусняшка, которая станет украшением любого обеда или ужина. Котлеты из говяжьего фарша – это блюдо, которое никогда не выходит из моды, ведь оно всегда гарантирует сытный и вкусный результат.
Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления идеальных котлет из говяжьего фарша, которые поразят вас своей сочностью, нежностью и аппетитным видом.
Ингредиенты:
- 500 г говяжьего фарша (с жирностью 20-30%)
- 1 луковица
- 1 белый батон (замочить в молоке)
- 1 яйцо
- Соль и перец по вкусу
- Панировочные сухари
- Масло для жарки
Приготовление:
- Подготовим фарш: Лук очистите и измельчите мясорубкой или кухонным комбайном. Добавьте измельченный лук в фарш, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
- Добавьте хлеб и яйцо: Батон отожмите от молока и добавьте к фаршу. Разбейте яйцо и вмешайте в фаршовую массу. Тщательно перемешайте фарш до однородной консистенции.
- Формируем котлеты: Из фарша мокрыми руками сформуйте овальные или круглые котлеты.
- Панировка: Обваляйте котлеты в панировочных сухарях.
- Обжариваем котлеты Разогрейте масло на сковороде на среднем огне. Обжаривайте котлеты в течение 5-7 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
- Доводим до готовности: Добавьте в сковороду с котлетами немного воды (около 50 мл), накройте крышкой и тушите на медленном огне в течение 10-15 минут.
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