Сочные котлеты из говядины: классика, которая никого не оставит равнодушным

Эти котлеты станут вашим любимым блюдом.

Аппетитный аромат мяса, трещащего на сковороде, румяная корочка и сочная начинка — это не просто еда, это настоящая вкусняшка, которая станет украшением любого обеда или ужина. Котлеты из говяжьего фарша – это блюдо, которое никогда не выходит из моды, ведь оно всегда гарантирует сытный и вкусный результат.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления идеальных котлет из говяжьего фарша, которые поразят вас своей сочностью, нежностью и аппетитным видом.

Ингредиенты:

500 г говяжьего фарша (с жирностью 20-30%)

1 луковица

1 белый батон (замочить в молоке)

1 яйцо

Соль и перец по вкусу

Панировочные сухари

Масло для жарки

Приготовление:

Подготовим фарш: Лук очистите и измельчите мясорубкой или кухонным комбайном. Добавьте измельченный лук в фарш, посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Добавьте хлеб и яйцо: Батон отожмите от молока и добавьте к фаршу. Разбейте яйцо и вмешайте в фаршовую массу. Тщательно перемешайте фарш до однородной консистенции. Формируем котлеты: Из фарша мокрыми руками сформуйте овальные или круглые котлеты. Панировка: Обваляйте котлеты в панировочных сухарях. Обжариваем котлеты Разогрейте масло на сковороде на среднем огне. Обжаривайте котлеты в течение 5-7 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Доводим до готовности: Добавьте в сковороду с котлетами немного воды (около 50 мл), накройте крышкой и тушите на медленном огне в течение 10-15 минут.

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