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Сочные котлеты из говядины: классика, которая никого не оставит равнодушным

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эти котлеты поразят своим вкусом (изображение создано с помощью ИИ)
Эти котлеты поразят своим вкусом (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Эти котлеты станут вашим любимым блюдом.

Аппетитный аромат мяса, трещащего на сковороде, румяная корочка и сочная начинка — это не просто еда, это настоящая вкусняшка, которая станет украшением любого обеда или ужина. Котлеты из говяжьего фарша – это блюдо, которое никогда не выходит из моды, ведь оно всегда гарантирует сытный и вкусный результат.

Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления идеальных котлет из говяжьего фарша, которые поразят вас своей сочностью, нежностью и аппетитным видом.

Ингредиенты:

  • 500 г говяжьего фарша (с жирностью 20-30%)
  • 1 луковица
  • 1 белый батон (замочить в молоке)
  • 1 яйцо
  • Соль и перец по вкусу
  • Панировочные сухари
  • Масло для жарки

Приготовление:

  1. Подготовим фарш: Лук очистите и измельчите мясорубкой или кухонным комбайном. Добавьте измельченный лук в фарш, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
  2. Добавьте хлеб и яйцо: Батон отожмите от молока и добавьте к фаршу. Разбейте яйцо и вмешайте в фаршовую массу. Тщательно перемешайте фарш до однородной консистенции.
  3. Формируем котлеты: Из фарша мокрыми руками сформуйте овальные или круглые котлеты.
  4. Панировка: Обваляйте котлеты в панировочных сухарях.
  5. Обжариваем котлеты Разогрейте масло на сковороде на среднем огне. Обжаривайте котлеты в течение 5-7 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
  6. Доводим до готовности: Добавьте в сковороду с котлетами немного воды (около 50 мл), накройте крышкой и тушите на медленном огне в течение 10-15 минут.

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