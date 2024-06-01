Помилки, які заважають приготувати смачну картоплю: кожен кулінар хоч раз їх робив

Чому гарнір виходить несмачним

Ми розповідали, як вдало приготувати холодець. Тепер ділимось секретами ідеального картопляного пюре.

Картопляне пюре – це, здавалося б, проста страва, яка не потребує особливих навичок. Проте, не всі знають, як зробити пюре дійсно ідеальним: ніжним, однорідним, з приємним золотистим кольором. Разом з Pixelinform розповідаємо, які помилки найчастіше роблять кухарі.

Варіння картоплі у воді невідповідної температури

Багато хто кладе картоплю в киплячу воду. Це не зовсім правильно. Картопля має варитися у холодній воді. Так вона буде проварюватися рівномірно, не розвалюючись.

Додавання холодного молока

Молоко або вершки, які ви додаєте до пюре, повинні бути теплими. Холодні продукти зроблять пюре сірим і непривабливим.

Використання міксера або блендера замість товкачки

Забудьте про міксер і блендер! Ці прилади не підходять для приготування пюре. Вони розімнуть картоплю нерівномірно, перетворять її на клейку масу. Використовуйте тільки товкачку.

Пам'ятайте про ці прості правила, і ваше картопляне пюре завжди буде виходити ідеальним. Також ми ділились цікавим лайфхаком для чищення риби.