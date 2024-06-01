Ошибки, которые мешают приготовить вкусный картофель: каждый кулинар хоть раз их делал

Почему гарнир получается невкусным

Мы рассказывали, как удачно приготовить холодец. Теперь делимся секретами идеального картофельного пюре.

Картофельное пюре – это, казалось бы, простое блюдо, не требующее особых навыков. Однако не все знают, как сделать пюре действительно идеальным: нежным, однородным, с приятным золотистым цветом. Вместе с Pixelinform рассказываем, какие ошибки чаще всего совершают повара.

Варка картофеля в воде неподходящей температуры

Многие кладут картофель в кипящую воду. Это не совсем верно. Картофель должен вариться в холодной воде. Так она будет провариваться умеренно, не разваливаясь.

Добавление холодного молока

Молоко или сливки, которые вы добавляете в пюре, должны быть теплыми. Холодные продукты сделают пюре серым и непривлекательным.

Использование миксера или блендера вместо толкачика

Забудьте о миксере и блендере! Эти приборы не подходят для приготовления пюре. Они разомнут картофель неравномерно, превратят его в клейкую массу. Используйте только пестик.

Помните об этих простых правилах, и ваше картофельное пюре всегда будет получаться идеальным. Также мы делились интересным лайфхаком для чистки рыбы.