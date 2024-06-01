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Ошибки, которые мешают приготовить вкусный картофель: каждый кулинар хоть раз их делал

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Лайфхаки для приготовления вкусного картофеля
Лайфхаки для приготовления вкусного картофеля. Фото Freepik

Почему гарнир получается невкусным

Мы рассказывали, как удачно приготовить холодец. Теперь делимся секретами идеального картофельного пюре.

Картофельное пюре – это, казалось бы, простое блюдо, не требующее особых навыков. Однако не все знают, как сделать пюре действительно идеальным: нежным, однородным, с приятным золотистым цветом. Вместе с Pixelinform рассказываем, какие ошибки чаще всего совершают повара.

Варка картофеля в воде неподходящей температуры

Многие кладут картофель в кипящую воду. Это не совсем верно. Картофель должен вариться в холодной воде. Так она будет провариваться умеренно, не разваливаясь.

Добавление холодного молока

Молоко или сливки, которые вы добавляете в пюре, должны быть теплыми. Холодные продукты сделают пюре серым и непривлекательным.

Использование миксера или блендера вместо толкачика

Забудьте о миксере и блендере! Эти приборы не подходят для приготовления пюре. Они разомнут картофель неравномерно, превратят его в клейкую массу. Используйте только пестик.

Помните об этих простых правилах, и ваше картофельное пюре всегда будет получаться идеальным. Также мы делились интересным лайфхаком для чистки рыбы.

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#Картофель #Лайфхак #Гарнир