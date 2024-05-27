Полив полуниці: прості правила для багатого врожаю

Щоб отримати хороший врожай полуниці, їй треба забезпечити правильний полив.

Полуниця – це не лише смачна та ароматна ягода, але й справжня королева саду. Її соковиті плоди та ніжний аромат дарують нам насолоду та заряд вітамінів. Проте, як і будь-яка рослина, полуниця потребує правильного догляду, адже від цього залежить її врожайність та якість ягід. Одним з найважливіших факторів у вирощуванні полуниці є полив. Також, ми писали, як зберігати полуницю.

Чому важливо правильно поливати полуницю?

Вода необхідна для росту та розвитку рослини.

Від нестачі води полуниця може в'янути, втрачати листя та квіти.

Надмірний полив може призвести до загнивання коренів та розвитку грибкових захворювань.

Коли поливати полуницю?

Найкраще поливати полуницю вранці, до того, як зійде сонце.

У спекотну та суху погоду поливати полуницю потрібно щодня.

У дощову погоду полив можна скоротити.

Після цвітіння та плодоношення полуницю можна поливати рідше.

Як правильно поливати полуницю?

Поливайте полуницю під корінь, уникаючи попадання води на листя та квіти.

Використовуйте лійку з дрібним розпилювачем або шланг з насадкою для дощування.

Не поливайте полуницю сильною струєю води, щоб не розмити ґрунт.

Після поливу розпушіть ґрунт навколо кущів полуниці.

Кілька порад щодо поливу полуниці:

Використовуйте дощову воду для поливу полуниці.

Додайте до води трохи деревної золи або яблучного оцту, щоб зробити її більш корисною для полуниці.

Мульчуйте ґрунт навколо кущів полуниці соломою, сіном або тирсою, щоб зберегти вологу.

Не поливайте полуницю за кілька днів до збору ягід, щоб вони не були водянистими.

Пам'ятайте:

Правильний полив – це запорука здорової та врожайної полуниці.

Не лінуйтеся поливати полуницю, і вона порадує вас смачними та соковитими ягодами.

Слідуючи цим простим порадам, ви зможете правильно поливати полуницю та отримати рясний урожай соковитих та ароматних ягід.

Раніше ми розповідали, як правильно вибрати полуницю. Також, ми писали, як вирощувати полуницю, щоб був хороший врожай.