Стане вашою коронною стравою: що додати у фарш для котлет, щоб вони вийшли ідеальними

Якщо ви хочете приготувати смачні котлети — пропонуємо застосувати наші поради. Зверніть увагу, що перед приготуванням страви треба правильно підготувати фарш.

Котлети – страва, яка не потребує представлення. Їх люблять дорослі та діти, вони чудово підходять як для повсякденного меню, так і для святкового столу. Проте, не всім вдається приготувати котлети, які будуть не лише соковитими та ароматними, але й триматимуть форму.

Сьогодні ми поділимося з вами 5 секретами, які допоможуть вам приготувати ідеальні котлети, які вразять навіть найвибагливіших гурманів.Також, ми писали, як приготувати ідеальні котлети.

1. Правильний вибір фаршу:

Основою для смачних котлет є якісний фарш. Найкраще використовувати свино-яловичий фарш у пропорції 50/50.

Жир у фарші робить котлети соковитими, тому не варто його видаляти повністю.

Якщо ви хочете приготувати більш пісні котлети, можна використовувати курячий або індичий фарш.

2. Додавання секретних інгредієнтів:

Для соковитості та м'якості котлет додайте до фаршу трохи тертої картоплі, цибулі або хліба, замоченого в молоці.

Щоб котлети краще тримали форму, додайте до фаршу яйце.

Для пікантності та аромату можна додати трохи часнику, зелені, спецій.

3. Ретельне вимішування фаршу:

Добре вимішаний фарш – запорука того, що котлети не розваляться під час смаження.

Вимішуйте фарш руками не менше 5 хвилин, доки він не стане однорідним і липким.

4. Формування котлет:

Перед формуванням котлет руки рекомендується зволожити холодною водою.

Набирайте фарш ложкою, трохи стискаючи його, щоб видалити повітря.

Надайте котлетам бажану форму – круглу, овальну або довгасту.

5. Правильне обсмаження:

Смажте котлети на розігрітій сковороді з олією на середньому вогні.

Не перевертайте котлети занадто часто, дайте їм добре схопитися з одного боку, перш ніж перевернути на інший.

Щоб котлети були ніжними та не підгоріли, досмажте їх у духовці протягом 10-15 хвилин.

Порада:

Не бійтеся експериментувати! Додавайте до фаршу різні інгредієнти, щоб знайти свій унікальний рецепт ідеальних котлет.

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