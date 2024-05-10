В меру сладкий и без химии: как сделать домашний мармелад

Мармелад дома сделать очень просто

Ответственные мамы пытаются ограничить своих детей в потреблении вредных продуктов, готовя некоторые из них дома. Так, можно приготовить мороженое на собственной кухне или же сделать разноцветные желейки, которые так нравятся детям.

Домашний мармелад делать не так сложно, как может показаться, однако он получится не только вкусным, но и полезным. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "kate_nutriciolog".

Как приготовить домашний мармелад

Ингредиенты:

пюре запеченной тыквы и яблок – 250 г;

агар-агар – 2 ст. л.;

кипяток – 100 мл;

мед – 1-2 ст. л.;

сок лимона или апельсина – 2-3 ст. л.;

специи по желанию (корица, имбирь, мускатный орех);

Способ приготовления:

Запеченную тыква и яблоки взбить в пюре вместе с медом и специями. Залить агар кипятком. Оставить на 10-15 минут до полного растворения. Добавить агар и лимонный или апельсиновый сок в пюре, хорошо перемешать. Довести почти до кипения, постоянно помешивая. Разлить по формочкам и оставить на несколько часов в прохладном месте до полного застывания. Если нет формочек – можно вылить в любую форму, а после застывания нарезать произвольно.

Раньше мы писали, как приготовить домашние конфеты. Они получаются вкуснее и дешевле, чем в магазине.