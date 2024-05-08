Раковина та крани завжди сяятимуть: лайфхак від нальоту на сантехніці

Прості засоби видалять усі забруднення

Чищення раковини — обов'язкова частина прибирання у ванній кімнаті. Це предмет щоденного використання і на її поверхні постійно збираються залишки зубної пасти, мила, волосся тощо. Крім того, на раковині періодично з’являються вапняний наліт та плями від води.

Видалити всі забруднення допоможуть засоби, які, швидше за все, є вдома.

Чим почистити раковину у ванній

Розпушувач або харчова сода. Необхідно просто нанести порошок на вологу раковину та залишити на 5 хвилин. Потім необхідно протерти поверхню за допомогою ганчірки чи щітки та змити залишки засобу. Сода має антибактеріальний ефект і розчиняє вапняний наліт і жир.

Аналогічно можна використати лимонну кислоту. З легкими забрудненнями впорається навіть половинка лимона. Просто протріть шматочком фрукта раковину та крани. Кислота розчинить наліт. Не варто використовувати цей лайфхак із раковинами з натурального каменю чи емалі.

Для очищення раковини можна використовувати оцет. Змішайте засіб з водою у пропорції 1:1 та очистіть раковину та сантехніку цією сумішшю. Потім протріть поверхні чистою ганчіркою. Вапняний наліт та плями від води зникнуть. Оцет також має дезинфікуючу властивість.

Також можна змішати засоби, щоб посилити ефект. Для прибирання у ванній підійде суміш із 4 столових ложок лимонної кислоти, 1 краплі концентрованої рідини для миття посуду та 1 літра води. Усі інгредієнти необхідно змішати та перелити у пляшку з розпилювачем, радить Utopia.

Запобігти чи хоча б знизити ймовірність появи вапняних відкладень на раковині допоможе невелика хитрість. Тримайте біля раковини серветку з мікрофібри та з її допомогою видаляйте краплі води на раковині та сантехніці після використання.

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