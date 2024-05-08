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Раковина и краны всегда будут сиять: лайфхак от налета на сантехнике

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Известковый налет исчезнет без следа
Известковый налет исчезнет без следа. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Простые средства удалят все загрязнения

Чистка раковины — неотъемлемая часть уборки в ванной комнате. Это предмет ежедневного использования и на ее поверхности постоянно собираются остатки зубной пасты, мыла, волосы и т.д. Кроме того, на раковине периодически появляются известковый налет и пятна от воды.

Удалить абсолютно все загрязнения помогут средства, которые, скорее всего, есть дома.

Чем почистить раковину в ванной

Разрыхлитель или пищевая сода. Необходимо просто нанести порошок на влажную раковину и оставить на 5 минут. Затем необходимо протереть поверхность с помощью тряпки или щетки и смыть остатки средства. Сода обладает антибактериальным эффектом и растворяет известковый налет и жир.

Аналогично можно использовать лимонную кислоту. С легкими загрязнениями справится даже половинка лимона. Просто протрите кусочком фрукта раковину и краны. Кислота растворит налет. Не стоит использовать этот лайфхак с раковинами из натурального камня или эмали.

Для очистки раковины также можно использовать уксус. Смешайте средство с водой в пропорции 1:1 и очистите раковину и сантехнику этой смесью. Затем протрите поверхности чистой тряпкой. Известковый налет и пятна от воды исчезнут. Уксус также может оказывать дезинфицирующее действие.

Также можно смешать средства, чтобы усилить очищающий эффект. Для уборки в ванной подойдет смесь из 4 столовых ложек лимонной кислоты, 1 капли концентрированной жидкости для мытья посуды и 1 литра воды. Все ингредиенты необходимо смешать и перелить в бутылку с распылителем, советует Utopia.

Предотвратить или хотя бы снизить вероятность появления известковых отложений на раковине поможет небольшая хитрость. Держите возле раковины салфетку из микрофибры и с ее помощью удаляйте капли воды на раковине и сантехнике после использования.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как осветлить швы на плитке в ванной. В борьбе с загрязнениями можно использовать даже зубную пасту.

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#Уборка #Ванна #Лайфхак #Раковина