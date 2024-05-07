Катя Осадча звернулася до українців перед першим півфіналом Євробачення 2024 року (фото)

Телеведуча зробила важливе нагадування українцям за кордоном

Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно показала фото, зроблені першого дня повномасштабної війни, звернулася до українців, які зараз за кордоном. Знаменитість попросила наших людей у різних країнах світу голосувати за Україну у першому півфіналі Євробачення.

У своїх instagram-сторіс телезірка присвятила темі Євробачення 2024 відразу кілька постів. Катя Осадча нагадала, що перший півфінал пісенного конкурсу відбудеться вже сьогодні, 7 травня. У ньому серед 15 країн виступатимуть і представниці України alyona alyona та Jerry Heil.

Катя Осадча розповіла, де можна подивитися трансляцію Євробачення в Україні та попросила українців, які зараз за кордоном, активно голосувати за наших співачок. Адже люди в Україні не можуть голосувати за свою країну, на відміну тих українців, хто зараз у різних країнах світу.

"Вболіваємо за наших дівчат. І нагадую, якщо ви перебуваєте за кордоном, ви можете голосувати за Україну у прямому ефірі", — написала телеведуча.

Раніше "Телеграф" також розповідав, де і коли дивитися перший півфінал Євробачення 2024 року. У цьому півфіналі під номером 5 виступатимуть представниці від України — alyona alyona та Jerry Heil із піснею Teresa & Maria.