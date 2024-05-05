Їжа буде смачнішою: як правильно розігріти її у мікрохвильовій печі

Як краще розігрівати їжу в мікрохвильовій печі

Розігрівання їжі в мікрохвильовій печі — швидкий спосіб приготувати теплий обід або вечерю. Це набагато зручніше, ніж розігрівати страви на плиті або в духовці. Щоб не зіпсувати прилад та смакові якості продуктів, варто використовувати лише правильний посуд. Не зайвим буде звернути увагу на нюанс, який іноді упускають з поля зору.

Що не можна ставити в мікрохвильову піч

Не кожна упаковка чи посуд підходить для мікрохвильової печі. Для неї не підходить:

- металевий посуд та столові прилади;

- алюмінієва фольга;

- посуд із золотими або срібними візерунками та декором;

- кришталевий посуд;

- поліетиленова плівка.

Що обов’язково зробити під час підігріву їжі в мікрохвильовій печі

Розігріта в мікрохвильовій печі страва буде смачнішою, якщо накрити тарілку або іншу ємність. Деякі люди цього не роблять, хоч це покращує смак їжі. Якщо нагріти їжу під кришкою, вона стане соковитішою, оскільки вода з неї не випарується. При розігріванні рису чи картоплі варто додати трохи води, щоб страва не була надто сухою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як ефективно очистити мікрохвильову піч. Для цього не знадобиться жодної краплі хімії.