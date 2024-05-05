Еда будет вкуснее: как правильно разогреть ее в микроволновке

Как лучше разогревать еду в микроволновке

Разогрев еды в микроволновой печи — быстрый способ приготовить теплый обед или ужин. Это гораздо удобнее, чем разогревать блюда на плите или в духовке. Чтобы не испортить прибор и вкусовые качества продуктов, стоит использовать только правильную посуду. Не лишним будет обратить внимание на нюанс, который иногда упускают из вида.

Что нельзя ставить в микроволновку

Не каждая упаковка или посуда подходит для микроволновой печи. Для нее не подходит:

- металлическая посуда и столовые приборы;

- алюминиевая фольга;

- посуда с золотыми или серебряными узорами и декором;

- хрустальная посуда;

- полиэтиленовая пленка.

Что обязательно сделать во время подогрева еды в микроволновке

Разогретое в микроволновой печи блюдо будет вкуснее, если накрыть тарелку или другую емкость. Некоторые люди этого не делают, хотя это улучшает вкус. Если нагреть еду под крышкой, она станет более сочной, поскольку вода из нее не испарится. При разогреве риса или картофеля стоит добавить немного воды, чтобы блюдо не было слишком сухим.

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