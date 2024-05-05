Зі світлим Великоднем 2024: милі привітання зі святом у прозі та листівках

Теплі привітання та щирі побажання з Великоднем для близьких

Християни східного обряду у неділю, 5 травня, відзначають велике церковне свято — Великдень. В цей день так важливо зробити приємно рідним, близьким та друзям, надіславши милу картинку або написавши теплі слова від щирого серця.

У Великдень відзначають Воскресіння Ісуса Христа. Для українців це, мабуть, улюблене свято, адже за великим столом збирається уся родина. Навіть попри війну, господині печуть паски, ковбасу і відвідують церкву.

"Телеграф" підготував для вас милі листівки та душевні слова у прозі, щоб ви могли привітати друзів, рідних, колег, знайомих, кумів зі світлим святом Великодня. Нагадайте близьким про свою турботу, надіславши тепле повідомлення у соцмережах чи месенджерах.

Вітаю з цим світлим святом. І в цей недільний день хочеться побажати блага і добра. Нехай на душі буде тепло і спокій, над головою буде мирне небо, а поруч — улюблені і веселі рідні та друзі. Нехай це свято подарує розуміння, гармонію і радість. Бажаю, щоб всі жалі і образи пішли геть, а залишилися тільки любов і щастя.

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Велика Пасха — свято всіх християн. У такий святковий день хочеться побажати добра, здоров’я, миру, процвітання всім. Нехай кожен день ваш будинок наповнюється затишком, теплом, щастям, благополуччям. Даруйте один одному увагу і турботу, любов і вірність. З Святом Пасхи!

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Дорогий друже! Вітаю тебе зі світлим святом Великодня. Нехай Господь береже тебе і твоїх близьких, оберігає від життєвих труднощів і печалей. Бажаю тобі відзначити християнське свято гідно, в колі своєї родини, відчути ароматні освячені страви, очиститися і стати трішки кращим. Будь щасливий, мій друг.

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Вітаю тебе із Світлим Святом Воскресіння Христового, з Великоднем! Нехай частинка тієї радості, яку сьогодні переживає весь християнський світ, залишиться з тобою на весь рік і підтримує тебе у важку годину! Христос Воскрес!

Раніше "Телеграф" ділився милими привітаннями з Великоднем у віршах та листівках. Не залишайте рідних без уваги та турботи в такий світлий день.