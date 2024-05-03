Приготуйте гаманець: кому зі знаків Зодіаку доведеться витратити круглу суму наступного тижня

Декому доведеться витратитися на велику покупку

Незабаром розпочнеться новий робочий тиждень після великодніх свят. У цей період деяким знакам Зодіаку доведеться витратитися на великі покупки і викласти круглу суму. "Телеграф" вже розповідав, кому зі знаків Зодіаку казково пощастить на вихідних 4-5 травня, а сьогодні ділиться, на кого чекають великі покупки наступного тижня.

Як виявилося, серед тих, кому доведеться розщедритися, три знаки Зодіаку — це Тельці, Леви та Козероги, пише сайт orakul.com. Пропонуємо дізнатися про них детальніше.

Телець

Наступного тижня на Тельців чекають великі витрати фінансів, пов’язані з сімейними потребами. Вам доведеться викласти велику суму, щоб забезпечити своїх рідних усім необхідним. Однак, ці витрати будуть вам на радість, адже ви зробите щасливими своїх найближчих людей.

Лев

Левам наступного тижня доведеться витратитися на великі покупки, хоча це зовсім не входило до ваших планів. Проте, варто сприймати ці витрати як інвестицію у своє майбутнє благополуччя. Легко розлучайтеся з грошима і вони обов’язково повернуться до вас.

Козеріг

Витрати Козерогів наступного тижня будуть пов’язані з налагодженням особистого життя. Можливо, доведеться відкрити гаманець на романтичному побаченні, або вам захочеться порадувати другу половинку цінним подарунком. Не варто переживати, адже ваша любов і зв’язок з партнером важливіші за будь-які гроші.

Раніше "Телеграф" розповідав про найщедріших чоловіків за знаком Зодіаку. Такі завалять подарунками та увагою.