Укр

Приготовьте кошелек: кому из знаков Зодиака придется потратить круглую сумму на следующей неделе

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
Некоторым знакам Зодиака придется раскошелиться Новость обновлена 03 мая 2024, 20:54
Некоторым знакам Зодиака придется раскошелиться. Фото pixabay.com

Некоторым придется потратиться на крупную покупку

Совсем скоро начнется новая рабочая неделя после пасхальных праздников. В этот период некоторым знакам Зодиака придется потратиться на крупные покупки и выложить круглую сумму. "Телеграф" уже рассказывал, кому из знаков Зодиака сказочно повезет на выходных 4-5 мая, а сегодня делится, кого ждут крупные покупки на следующей неделе.

Как оказалось, среди тех, кому придется раскошелиться, три знака Зодиака — это Тельцы, Львы и Козероги, пишет сайт orakul.com. Предлагаем узнать о них подробнее.

Телец

На следующей неделе Тельцов ждут крупные растраты финансов, связанные с семейными потребностями. Вам придется выложить крупную сумму, чтобы обеспечить своих родных всем необходимым. Однако, эти траты будут вам в радость, ведь вы сделаете счастливыми своих самых близких людей.

Лев

Львам на следующей неделе предстоит потратиться на крупные покупки, хотя это совсем не входило в ваши планы. Однако, стоит воспринимать эти траты, как инвестицию в свое будущее благополучие. Легко расставайтесь с деньгами и они обязательно к вам вернуться.

Козерог

Траты Козерогов на следующей неделе будут связаны с налаживанием личной жизни. Возможно придется открыть кошелек на романтическом свидании, или вам захочется порадовать вторую половинку ценным подарком. Не стоит переживать, ведь ваша любовь и связь с партнером важнее за любые деньги.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых щедрых мужчинах по знаку Зодиака. Такие завалят подарками и вниманием.

Теги:
#Телец (знак зодиака) #Лев (знак зодиака) #Козерог (знак зодиака)