Приготовьте кошелек: кому из знаков Зодиака придется потратить круглую сумму на следующей неделе

Некоторым придется потратиться на крупную покупку

Совсем скоро начнется новая рабочая неделя после пасхальных праздников. В этот период некоторым знакам Зодиака придется потратиться на крупные покупки и выложить круглую сумму. "Телеграф" уже рассказывал, кому из знаков Зодиака сказочно повезет на выходных 4-5 мая, а сегодня делится, кого ждут крупные покупки на следующей неделе.

Как оказалось, среди тех, кому придется раскошелиться, три знака Зодиака — это Тельцы, Львы и Козероги, пишет сайт orakul.com. Предлагаем узнать о них подробнее.

Телец

На следующей неделе Тельцов ждут крупные растраты финансов, связанные с семейными потребностями. Вам придется выложить крупную сумму, чтобы обеспечить своих родных всем необходимым. Однако, эти траты будут вам в радость, ведь вы сделаете счастливыми своих самых близких людей.

Лев

Львам на следующей неделе предстоит потратиться на крупные покупки, хотя это совсем не входило в ваши планы. Однако, стоит воспринимать эти траты, как инвестицию в свое будущее благополучие. Легко расставайтесь с деньгами и они обязательно к вам вернуться.

Козерог

Траты Козерогов на следующей неделе будут связаны с налаживанием личной жизни. Возможно придется открыть кошелек на романтическом свидании, или вам захочется порадовать вторую половинку ценным подарком. Не стоит переживать, ведь ваша любовь и связь с партнером важнее за любые деньги.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых щедрых мужчинах по знаку Зодиака. Такие завалят подарками и вниманием.