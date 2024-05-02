На вас чекає свято та веселощі: кому зі знаків Зодіаку казково пощастить у вихідні 4-5 травня

Дізнайтесь, хто у списку щасливчиків на вихідні

Незабаром вихідні, ще й святкові, а значить саме час відпочити і розслабитися. Для деяких знаків Зодіаку ці вихідні стануть особливо вдалими та веселими часом. "Телеграф" уже розповідав, які знаки Зодіаку зіткнутися з труднощами на початку травня, а сьогодні ділиться, кому за гороскопом казково пощастить на вихідних 4-5 травня.

Як виявилося, у списку щасливчиків три знаки Зодіаку — це Леви, Скорпіони та Водолії, пише сайт orakul.com. Пропонуємо дізнатися про них детальніше.

Лев

Для Левів настає сприятливий період, піком якого стане початок травня і великодні вихідні. Ви зможете нарешті по-справжньому відпочити і розслабитися, забувши про всі справи та турботи. Насолоджуйтесь спілкуванням з близькими та активним відпочинком, ви цього заслужили.

Скорпіон

Скорпіонів на цих вихідних чекає багато радості та веселощів. Близькі порадують хорошими новинами, які внесуть деякі зміни до ваших планів на найближче майбутнє. Однак ці зміни підуть вам на користь. А поки що можете дозволити собі розслабитися і відпочити з рідними чи друзями.

Водолій

На вихідних Водоліїв чекають веселі пригоди та багато спілкування з близькими людьми. Якщо випаде можливість помандрувати — не роздумуйте, адже поїздки цими вихідними будуть особливо вдалими та цікавими. Вам потрібно добряче відпочити від усіх турбот, і ці вихідні чудово для цього підходять.

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