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Голуби бояться цих квітів як вогню: що треба посадити на балконі

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Птахи шукатимуть для себе інше місце
Птахи шукатимуть для себе інше місце. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Дізнайтеся, як легко і гуманно позбутися надокучливих голубів

Голуби люблять сидіти на балконах. Птахи шумлять, залишають свої фекалії та можуть переносити небезпечні захворювання. Вони приносять багато незручностей, особливо для мешканців багатоквартирних будинків.

У боротьбі з голубами, як і з кротами на городі, варто використовувати лише гумані методи. Один із таких — поставити на балконі вазони з квітами певного кольору, пише Express.

Як прогнати голубів з балкона

Цей лайфхак допоможе вам позбавитися від галасливих птахів, які часто забруднюють ваш простір. Хитрість у тому, щоб посадити на балконі білі квіти. Подібно до того, як червоний колір є сигналом тривоги чи небезпеки для людини, білий колір асоціюється з небезпекою для голубів.

Коли голуби захочуть приземлитися на балконі, але побачать білі квіти, вони відразу змінять свій план.

Якщо ж цей лайфхак виявиться неробочим або для посилення ефекту, можна також використовувати інші способи:

- розставте на балконі/терасі фігурки хижих птахів або світловідбивні пристрої, вертушки тощо;

- розставте на балконі невеликі ємності з водою та оцтом.

Раніше "Телеграф" розповідав, які рослини не варто садити на балконі. Адже деякі рослини можуть пошкодити конструкцію.

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#Голуби #Балкон #Лайфхак