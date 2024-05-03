Голуби боятся этих цветов как огня: что нужно посадить на балконе

Узнайте, как легко и гуманно избавиться от надоедливых голубей

Голуби любят сидеть на балконах. Птицы шумят, оставляют свои фекалии и могут переносить опасные заболевания. Они приносят много неудобств особенно для жителей многоквартирных домов.

В борьбе с голубями, как и с кротами в огороде, стоит использовать только гуманные методы. Один из таких — поставить на балконе вазоны с цветами определенного цвета, пишет Express.

Как прогнать голубей с балкона

Этот лайфхак поможет вам избавиться от шумных птиц, которые часто загрязняют ваше пространство. Хитрость заключается в том, чтобы посадить на балконе белые цветы. Подобно тому, как красный цвет является сигналом тревоги или опасности для человека, белый цвет ассоциируется с опасностью для голубей.

Когда голуби захотят приземлиться на балконе, но увидят белые цветы, они тут же изменят свой план.

Если же этот лайфхак окажется нерабочим, или для усиления эффекта, можно также использовать другие способы:

- расставьте на балконе/террасе фигурки хищных птиц или светоотражающие приспособления, вертушки и т.п.;

- расставьте на балконе небольшие емкости с водой и уксусом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие растения не стоит сажать на балконе. Ведь некоторые растения могут повредить конструкцию.