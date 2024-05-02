Таропрогноз на 3 травня 2024: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У п’ятницю, 3 травня 2024 року, на деяких чекає поганий настрій, зрив планів та емоційні гойдалки, проте інші навпаки зможуть реалізувати себе та зробити чудові починання.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на третій день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Зірка, перевернутий Туз кубків, Вісімка кубків

Зірка

Найближчим часом Ви будете як ніколи сповнені сил для нових звершень, і все у Вас складеться добре. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу та помедитуйте, це піде на користь.

Перевернутий Туз кубків

Доленосні зустрічі та блага відстрочуються, а Ваші надії та очікування поки не виправдаються. Карта попереджає, що поки Вас чекає апатія, дратівливість та перепади настрою.

Вісімка кубків

Друга назва цієї карти – Владика відмови від успіху. Можливо, скоро Вам доведеться залишити позаду щось хороше, проте не варто засмучуватися, адже це означає, що незабаром у Ваше життя прийде щось краще.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в коханні в травні за картами Таро.