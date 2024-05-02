Таропрогноз на 3 мая 2024: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В пятницу, 3 мая 2024 года, некоторых ждет плохое настроение, срыв планов и эмоциональные качели, однако другие наоборот смогут реализовать себя и совершить дельные начинания.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на третий день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Звезда, перевернутый Туз кубков, Восьмерка кубков

Звезда

В ближайшем времени Вы будете как никогда полны сил для новых свершений, — и они у Вас получатся. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и помедитируйте, это пойдет на пользу.

Перевернутый Туз кубков

Судьбоносные встречи и блага отсрочиваются, а Ваши надежды и ожидания пока не оправдаются. Карта предупреждает, что пока Вас ждет апатия, раздражительность и перепады настроения.

Восьмерка кубков

Второе название этой карты — Владыка отказа от успеха. Возможно, скоро Вам придется оставить позади что-то хорошее, однако не стоит расстраиваться, ведь это значит, что скоро в Вашу жизнь придет что-то еще лучшее.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любви в мае по картам Таро.