Манікюр до Великодня 2024: 5 найкращих ідей (фото)

Вдалою ідеєю до свята буде зробити манікюр з пасхальними мотивами

Якщо ви вже визначилися з образом на Великдень, то саме час подумати про манікюр. Він має гармонійно доповнювати ваше вбрання. Дуже цікаво, коли на нігтях зображені традиційні символи цього свята — зокрема, яйця.

Гарна ідея манікюру на Великдень — це жовтий френч, пише "Телеграф". Він може нагадувати пух курчат, жовток яйця або пелюстки нарцисів. Це ніжне покриття нігтів красиво доповнить образ, якщо він здебільшого у спокійних відтінках.

Лавандовий манікюр — ідеально для тих, хто цінує вишуканість та елегантність. Такий відтінок дуже гармонійно перегукується з весною та освіжає покриття.

Дуже незвично виглядає покриття нігтів у вигляді яйця. Особливо якщо обрати блакитну основу та зобразити яйце в готовому вигляді. Це хороший варіант для тих, хто втомився від банальності.

Хорошою альтернативою френчу може бути різнокольорове покриття. Попросіть майстра манікюру покрити кожен ніготь світо-рожевим, блакитним, смарагдовим і лимонним. Такі кольори точно додадуть вам святкового настрою.

Дуже мило буде зробити манікюр у горошок. Візьміть під нього рожеву, блакитну або жовту основу. Воно дуже ніжно та гарно виглядає.

Раніше "Телеграф" писав про універсальні ідеї манікюру, які підійдуть на кожен день. Таке покриття підійде абсолютно під будь-який одяг.