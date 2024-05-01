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Манікюр до Великодня 2024: 5 найкращих ідей (фото)

Автор
Вікторія Козар Вікторія Козар
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Красиві ідеї великоднього манікюру 2024
Красиві ідеї великоднього манікюру 2024. Фото Pinterest

Вдалою ідеєю до свята буде зробити манікюр з пасхальними мотивами

Якщо ви вже визначилися з образом на Великдень, то саме час подумати про манікюр. Він має гармонійно доповнювати ваше вбрання. Дуже цікаво, коли на нігтях зображені традиційні символи цього свята — зокрема, яйця.

Гарна ідея манікюру на Великдень — це жовтий френч, пише "Телеграф". Він може нагадувати пух курчат, жовток яйця або пелюстки нарцисів. Це ніжне покриття нігтів красиво доповнить образ, якщо він здебільшого у спокійних відтінках.

Жовтий френч

Лавандовий манікюр — ідеально для тих, хто цінує вишуканість та елегантність. Такий відтінок дуже гармонійно перегукується з весною та освіжає покриття.

Лавандовий манікюр

Дуже незвично виглядає покриття нігтів у вигляді яйця. Особливо якщо обрати блакитну основу та зобразити яйце в готовому вигляді. Це хороший варіант для тих, хто втомився від банальності.

Манікюр у вигляді яєць

Хорошою альтернативою френчу може бути різнокольорове покриття. Попросіть майстра манікюру покрити кожен ніготь світо-рожевим, блакитним, смарагдовим і лимонним. Такі кольори точно додадуть вам святкового настрою.

Різнокольорове покриття нігтів

Дуже мило буде зробити манікюр у горошок. Візьміть під нього рожеву, блакитну або жовту основу. Воно дуже ніжно та гарно виглядає.

Рожеві нігті в горошок

Раніше "Телеграф" писав про універсальні ідеї манікюру, які підійдуть на кожен день. Таке покриття підійде абсолютно під будь-який одяг.

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