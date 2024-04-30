Топ-3 ідеї великоднього манікюру, який сподобається кожній

Такий манікюр вдало доповнить ваш образ на Великдень

Вже за кілька днів нас чекає велике свято — Великдень. До нього ретельно готуються, вивчаючи нові рецепти та прибираючи помешкання. Так само варто звернути увагу на манікюр до цього великого свята. Нещодавно ми ділилися варіантами покриття нігтів, які підійде до будь-якого одягу.

Великодній манікюр виглядає дуже ніжно та водночас святково, пише Barb.ua. Таке покриття нігтів точно виділятиме вас з-поміж інших. Пропонуємо кілька ідей тематичного дизайну.

Одним із символів Великодня є яйця. Тож буде хорошою ідеєю відтворити цей елемент у манікюрі. Найбільш стильним буде покриття у вигляді перепелиних яєць. Воно зображується у вигляді цяток на будь-якій основі — молочній, рожевій чи синій. Це дуже красиво.

У європейських країнах також образом цього свята є зайчики та кролики. Тож відтворіть на нігтях цих тваринок або ж залиште тільки вушка. Більш акуратно виглядають саме мініатюрні зайчики на нігтях, але це залежить від ваших вподобань.

Красиво виглядатимуть на нігтях й квітучі гілочки або інші рослини. Це весняний мотив, який асоціюється з теплом, затишком і приємним ароматом цвітіння. Така ідея буде доречною та додасть свята.

Раніше "Телеграф" писав, який молочний манікюр є модним зараз. Таке покриття завжди виглядає актуально та ніжно, і ніколи не виходить з моди.