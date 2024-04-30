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Топ-3 ідеї великоднього манікюру, який сподобається кожній

Автор
Вікторія Козар Вікторія Козар
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Найкращі ідеї великоднього манікюру 2024
Найкращі ідеї великоднього манікюру 2024. Фото Інстаграм bella_andbird

Такий манікюр вдало доповнить ваш образ на Великдень

Вже за кілька днів нас чекає велике свято — Великдень. До нього ретельно готуються, вивчаючи нові рецепти та прибираючи помешкання. Так само варто звернути увагу на манікюр до цього великого свята. Нещодавно ми ділилися варіантами покриття нігтів, які підійде до будь-якого одягу.

Великодній манікюр виглядає дуже ніжно та водночас святково, пише Barb.ua. Таке покриття нігтів точно виділятиме вас з-поміж інших. Пропонуємо кілька ідей тематичного дизайну.

Одним із символів Великодня є яйця. Тож буде хорошою ідеєю відтворити цей елемент у манікюрі. Найбільш стильним буде покриття у вигляді перепелиних яєць. Воно зображується у вигляді цяток на будь-якій основі — молочній, рожевій чи синій. Це дуже красиво.

Ідея великоднього манікюру
Манікюр "перепелине яйце" з блакитною основою
Манікюр "перепелине яйце" з смарагдовою основою

У європейських країнах також образом цього свята є зайчики та кролики. Тож відтворіть на нігтях цих тваринок або ж залиште тільки вушка. Більш акуратно виглядають саме мініатюрні зайчики на нігтях, але це залежить від ваших вподобань.

Манікюр з зайчиком на блакитній основі
Манікюр з деталями, в тому числі із зайчиком
Манікюр з зайчиком на світло-рожевій основі

Красиво виглядатимуть на нігтях й квітучі гілочки або інші рослини. Це весняний мотив, який асоціюється з теплом, затишком і приємним ароматом цвітіння. Така ідея буде доречною та додасть свята.

Вишневий манікюр з гілочками вишня
Блакитний манікюр з рожевими квітами
Рожевий манікюр з білими квітами

Раніше "Телеграф" писав, який молочний манікюр є модним зараз. Таке покриття завжди виглядає актуально та ніжно, і ніколи не виходить з моди.

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