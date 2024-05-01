Пасхальный маникюр 2024: 5 лучших идей (фото)

Удачной идеей к празднику будет сделать маникюр с пасхальными мотивами

Если вы уже определились с образом на Пасху, то самое время подумать о маникюре. Он должен гармонично дополнять ваши наряды. Очень интересно, когда на ногтях изображены традиционные символы этого праздника – в частности, яйца.

Хорошая идея маникюра на Пасху – это желтый френч, пишет "Телеграф". Он может напоминать пух цыплят, желток яйца или лепестки нарциссов. Это нежное покрытие ногтей красиво дополнит образ, если он в большинстве своем в спокойных оттенках.

Лавандовый маникюр – идеально для тех, кто ценит изысканность и элегантность. Такой оттенок очень гармонично восходит к весне и освежает покрытие.

Очень необычно смотрится покрытие ногтей в виде яйца. Особенно если выбрать голубую основу и изобразить яйцо в готовом виде. Это хороший вариант для тех, кто устал от банальности.

Хорошей альтернативой френчу может быть разноцветное покрытие. Попросите мастера маникюра покрыть каждый ноготь светло-розовым, голубым, изумрудным и лимонным. Такие цвета точно придадут вам праздничное настроение.

Очень мило будет сделать маникюр в горошек. Возьмите под него розовое, голубое или желтое основание. Оно очень нежно и красиво смотрится.

Ранее "Телеграф" писал об универсальных идеях маникюра, которые подойдут на каждый день. Такое покрытие подойдет абсолютно под любую одежду.