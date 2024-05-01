Фільм Алана Бадоєва "Довга доба" вийде на Netflix: що про це відомо (відео)

Документальна стрічка з'явиться на популярному стрімінговому сервісі

Документальний фільм Алана Бадоєва "Довга доба", який показали у штаб-квартирі Ради Європи в Страсбурзі, набуває дедалі більшої популярності. Стрічка торкає за живе, адже містить історії людей, які постраждали від війни, розпочатою Росією. Тепер стало відомо, що фільм "Довга доба" покажуть на стрімінгу Netflix.

Премʼєра стрічки "Довга доба" Алана Бадоєва вийде 1 травня. У ній зібрані історії українців, які знімали події війни на власні гаджети, тож у ній немає оператора-постановника. Свідки жахливих злочинів Росії поділилися побаченим на камери власних гаджетів і відправили відео та фото — режисеру стрічки.

"Довга Доба" — це документальна подорож життям українців під час війни. Кожна історія у стрічці — кіно, яке знімали наші герої на свої ґаджети. Цей проєкт — не просто ще один фільм про війну, а унікальне свідчення трагічних подій і злочинів росії очима українців, щоб ніхто та ніколи не зміг переписати нашу історію", — висловились творці.

Трейлер "Довгої доби" на Netflix

Відомо, що Бадоєву надіслали 200 годин відео, котре фільмували абсолютно різні українці: від дитини в Маріуполі й до пенсіонерки з Херсона. Окремі знімання закінчилися трагічно — люди загинули від російських обстрілів. За словами Алана, йому відправляли навіть розбиті телефони та він намагався дістати звідти сім-картки, щоб показати знятий матеріал.

Раніше "Телеграф" писав про п'ять документальних фільмів, які показують події війни, розпочатої Росією в Україні. У цих фільмах можна побачити жахливі наслідки воєнних дій країни-окупантки.