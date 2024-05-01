Фильм Алана Бадоева "Довга доба" выйдет на Netflix: что об этом известно (видео)

Документальная лента появится на популярном стриминговом сервисе

Документальный фильм Алана Бадоева "Довга доба", который показали в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге, приобретает все большую популярность. Лента трогает живое, ведь содержит истории людей, пострадавших от войны, начатой Россией. Теперь стало известно, что фильм "Довга доба" покажут на стриминге Netflix.

Премьера ленты "Довга доба" Алана Бадоева выйдет 1 мая. В ней собраны истории украинцев, которые снимали события войны на собственные гаджеты, поэтому в ней нет оператора-постановщика. Свидетели ужасающих преступлений России поделились увиденным на камеры собственных гаджетов и отправили видео и фото – режиссеру ленты.

"Довга доба" — это документальное путешествие по жизни украинцев во время войны. Каждая история в ленте — кино, которое снимали наши герои на свои гаджеты. Этот проект — не просто еще один фильм о войне, а уникальное свидетельство трагических событий и преступлений россии глазами украинцев, чтобы никто никогда не смог переписать нашу историю", — высказались создатели.

Трейлер "Довга доба" на Netflix

Известно, что Бадоеву послали 200 часов видео, которое снимали совершенно разные украинцы: от ребенка в Мариуполе и до пенсионерки из Херсона. Отдельные съемки закончились трагически – люди погибли от российских обстрелов. По словам Алана, ему отправляли даже разбитые телефоны и пытался достать оттуда сим-карты, чтобы показать отснятый материал.

Ранее "Телеграф" писал о пяти документальных фильмах, которые показывают события войны, начатой Россией в Украине. В этих фильмах можно увидеть ужасающие последствия военных действий страны-оккупантки.