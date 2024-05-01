Гороскоп для Козерога на травень 2024: на вас чекає місяць відкриттів та нових пристрастей

Звільніться від емоційного багажу, який вам заважає

Вас, дорогий Козеріг, травень спонукає відійти від свого шляху, зосередженого на амбіціях. Ваш характер визначений стихією Землі, але гороскоп на місяць для Козерога радить вам знайти в травні те, що дійсно приносить вам радість та задоволення.

Небесна карта малює вам найкращий момент для глибокої особистої трансформації. Астрологи відзначають, що це ваш шанс розчистити шлях для нових починань.

Гороскоп на травень 2024 — Козеріг

Планети радять вам:

Початок травня – перегляньте свої цінності, зокрема те, як ви сприймаєте успіх та самооцінку. Ви знайдете радість у відносинах та значущих зв’язках, а не у статусі чи матеріальному прибутку. Глибше спілкування з людьми може відродити вашу творчість і надихнути на нові пристрасті.

– перегляньте свої цінності, зокрема те, як ви сприймаєте успіх та самооцінку. Ви знайдете радість у відносинах та значущих зв’язках, а не у статусі чи матеріальному прибутку. Глибше спілкування з людьми може відродити вашу творчість і надихнути на нові пристрасті. 8 травня – сприятливий ґрунт для змін у вашому особистому житті, хай то любов чи мистецькі проєкти. Молодий Місяць у Тельці створює чудовий час для наміру залучити романтичні стосунки чи розпочати творчі починання. Ця місячна фаза заохочує вас прийняти любов, радість та художнє самовираження.

– сприятливий ґрунт для змін у вашому особистому житті, хай то любов чи мистецькі проєкти. Молодий Місяць у Тельці створює чудовий час для наміру залучити романтичні стосунки чи розпочати творчі починання. Ця місячна фаза заохочує вас прийняти любов, радість та художнє самовираження. Коли Сонце переходить у знак Близнюків, центр уваги зміщується на ваші повсякденні справи та організацію, викликаючи думки про те, щоб додати радість у своє повсякденне життя. Подумайте про застосування нових практик – медитації чи йоги, щоб плавно пройти через ці зміни.

23 травня — повний місяць. Ця місячна фаза може дати вам поштовх заглибитися в себе і навести лад у своєму внутрішньому світі.

Порада зірок:

Заведіть щоденник, він допоможе вам розібратися у своїй підсвідомості. Вам потрібно звільнитися від багажу минулих подій та обмежувальних емоцій, що заважають йти далі та розвиватися.

Підготуйтеся до сьогоднішнього дня — він може виявитися дивовижним. Гороскоп для Козерога на сьогодні ми опублікували на сайті раніше.